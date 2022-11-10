MEB'den ertelendiği iddia edilen sınavla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal medyadaki Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiğine yönelik paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada paylaşılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Gerekli olduğunda her türlü bilgilendirme bakanlığımızca düzenli olarak yapılmaktadır. Resmi makamlarımızca yapılan bilgilendirmeler dışındaki iddialara itibar edilmemesi gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.