MEB’den eş durumu ataması yapanlar için kötü haber!

MEB, eş durumu tayinleriyle atanan öğretmenlerin il ve ilçe emrine yerleştirilmeleri sürecini başlatmıştı. Ancak, bu öğretmenlerin alanlarına uygun derslerin bulunmadığı durumlarda farklı branşlara görevlendirilmeleri söz konusu oldu. Norm fazlası durumuna düşen öğretmenler, kendi alanlarında görev bulamayınca, eğitim kurumlarının ihtiyaç duyduğu farklı branşlarda görevlendiriliyor.

Norm fazlası öğretmenler için önce ilçe içi, ardından il içi yer değişikliği süreçleri başlatıldı. Bu kapsamda öğretmenlerin, mevcut okullarından başka okullara atanabilmeleri için tercihler alındı. Atamalarda, öğretmenlerin hizmet süreleri ve puan durumları dikkate alındı. Ancak, bu süreçte norm fazlası durumunda kalan öğretmenlerin, kadrolarının bulunduğu alan dışındaki branşlara atanması eğitim camiasında tartışma yarattı.

Alan dışında görevlendirilmeleri gündeme gelen bazı öğretmenler, mesleki yeterliliklerinin dışında çalıştırılmak durumunda kalacaklarını belirterek, bu durumu eleştiriyor. Eğitimciler, alan dışı görevlendirmelerin hem öğrencilerin eğitimi hem de öğretmenlerin verimliliği açısından olumsuz sonuçlara yol açabileceğini ifade ediyor.

MEB’DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, bu süreçteki uygulamalarla ilgili bir düzenleme veya açıklama yapması bekleniyor. Norm fazlası öğretmenlerin durumunun nasıl çözüme kavuşturulacağı ve alan dışı görevlendirmelerin nasıl yönetileceği, öğretmenlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Bu düzenlemelerle birlikte, eğitim sektöründe hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin etkileneceği bir dönüşüm süreci yaşanıyor. Öğretmenler, sorunlarına kalıcı çözümler bulunmasını talep ederken, Bakanlık uygulamaların eğitimde aksamalara neden olmamasını hedefliyor.