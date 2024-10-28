MEB’den flaş 'Ara tatil' kararı! Bakan Tekin duyurdu

Öğretmenler için 11-15 Kasım'da yapılacak ara tatil seminerinin çevrim içi yapılacağı açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den öğretmenlerle ilgili alınan ara tatil kararını açıkladı. Söz konusu açıklamada 11-15 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan ara tatil seminerinin çevrim içi yapılacağını duyurdu.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerle yaptığı görüşmelerde birçok meslektaşlarının yoğun talebi olduğunu söyleyerek, 11-15 Kasım arasında uygulanacak olan ara tatil seminerlerini çevrim içi yapma kararı aldıklarını duyurdu.

???? 11-15 Kasım 2024 Ara Tatil Semineri Çevrim İçi Olarak Gerçekleşecek



Her ayın ilk haftasında düzenlediğimiz Öğretmenler Odası Buluşmaları'nda ve ziyaret ettiğimiz okullarda öğretmenlerimizle buluşarak eğitime dair önemli konuları istişare ediyor, attığımız tüm adımları… pic.twitter.com/0sgLOIipOJ — Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) October 25, 2024

TATİL TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Birinci dönem yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak. Yarıyıl tatili 31 Ocak 2025 Cuma bitecek.

İkinci dönemde yarıyıl tatili 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacakken 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.