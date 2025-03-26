MEB'den flaş hamle! Greve giden öğretmenlerin listesini istedi

Eğitim-Sen, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan eylemlerde öğrencilerin yanında olma kararı verince MEB greve giden öğretmenlerin listesini istedi. WhatsApp üzerinden greve katılan öğretmenleri soran Çankaya MEB, başsavcılığın Eğitim-Sen soruşturmasından vazife çıkardı.

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Eğitim-Sen, "Antidemokratik uygulamalara, baskılara ve hukuksuzluğa karşı öğrencilerin yanındayız!" açıklaması yaparak grev kararı aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ise 25 Mart'ta iş bırakan Eğitim-Sen'e "toplumsal olayları kışkırtma" iddiası ile soruşturma başlattı.

MEB GREVE GİDEN ÖĞRETMENLERİN LİSTESİNİ İSTEDİ

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden özel ve kamu okul müdürlerine gönderilen mesajda, okullarında derse girmeyen öğretmen olup olmadığı soruldu.

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre; İlçe milli eğitim şube müdüründen, okul yöneticilerine yollanan WhatsApp mesajında, “Değerli müdürlerimiz. Bugün bir sendikanın malum gündemi protesto amacıyla ders bırakma eylemi yapacağı ile ilgili bilgiler gelmektedir. Okullarımızda eyleme katılan öğretmen ve personel sayılarını saat 12.00’ye kadar bana özelden bildirmenizi istirham ediyorum” ifadeleri kullanıldı.

WHATSAPP'TAN VAZİFE ÇIKARDI

WhatsApp üzerinden müdürlere gönderilen gayri resmi talebe tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, “Öğretmenlerimizin protesto amacıyla iş bırakma kararı karşısında bazı ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından okul müdürlerine iletilen yazıda, öğretmenlerimiz fişlenmek istenmiştir” dedi.

Tepkisini ortaya koymak isteyen öğretmenlere yönelik yapılan bu muamelenin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Özçağdaş şöyle konuştu:

“Türkiye’yi eski karanlık dönemlerine götürmek; insanları, sendikacıları, kanaat önderlerini, siyasetçileri, gazetecileri, öğrencileri baskı altına alıp sindirmeye çalışmak, fişlemek, tutuklamak gibi bir çıkmaza sokmak isteyenlerin karşısında her zamankinden daha güçlü duruyoruz, duracağız. Öğretmenlerimiz, uluslararası sözleşmeler ve anayasamızda güvence altına alınan, yargısal içtihatlarla da korunan, ‘örgütlenme özgürlüğü’ ve ‘sendikal faaliyet hakkı’ kapsamında ‘iş bırakma’ eylemi hakkına sahiptir.”

Demokratik haklarını kullanmak isteyen öğretmenlerin ve sendikaların engellenmesi, isimlerinin ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından istenmesinin açık tehdit olduğuna vurgu yapan Özçağdaş, “Hukuksuzca hareket eden yöneticiler derhal görevden alınmalıdır.” dedi.