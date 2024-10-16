MEB'den öğretmenin okulda silahla ateş etmesi olayına soruşturma

Kaynak: AA
MEB'den öğretmenin okulda silahla ateş etmesi olayına soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığınca, Beşiktaş'taki lisede, öğretmenin görevi sırasında silahla ateş etmesi olayına ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli öğretmen Serdar A'nın okulda silahla ateş ettiği iddiasıyla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

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Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli öğretmen Serdar A, iddiaya göre tartıştığı okul müdürüne silah çekmiş, silahın tutukluk yapması üzerine okulun bahçesine çıkarak doldur boşalt yaptığı sırada havaya ateş etmişti. İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri öğretmeni gözaltına almış, üzerinde ve çantasında yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 10 fişek, 3 bıçak bulmuştu.

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