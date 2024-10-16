MEB'den öğretmenin okulda silahla ateş etmesi olayına soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli öğretmen Serdar A'nın okulda silahla ateş ettiği iddiasıyla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

Öğretmen, odasını bastığı müdür yardımcısına silah çekti. Okulda korku dolu anlar

BUGÜN NE OLMUŞTU?

Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli öğretmen Serdar A, iddiaya göre tartıştığı okul müdürüne silah çekmiş, silahın tutukluk yapması üzerine okulun bahçesine çıkarak doldur boşalt yaptığı sırada havaya ateş etmişti. İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri öğretmeni gözaltına almış, üzerinde ve çantasında yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 10 fişek, 3 bıçak bulmuştu.