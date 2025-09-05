MEB'den okul saati kararı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararı paylaşan İstanbul Valiliği, eğitim öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergahlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için resmi- özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00- 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, ise şu ifadelere yer verildi:

"Eğitim öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergahlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için 08 Eylül Pazartesi günü ilimizde bulunan resmi- özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00- 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir."