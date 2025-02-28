MEB'den tepki çeken 23 maddelik Ramazan listesi: Oruç tutmayan öğrenciler...

Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü okullara Ramazan öncesi ve Ramazanda okullarda yapılabilecek etkinlikler kapsamında bir 'tavsiye' listesi gönderdi. Halk TV'nin haberinde yer alan bilgilere göre; WhatsApp üzerinden ulaştırılan o listeye göre oruç tutan öğrenciye takdir tutmayana fişleme yapılacak.

Sadece öğrencilerle sınırlı kalmayan 23 maddelik uzun listede maddeler net şekilde açıklanırken yazı okullara resmi yolla ulaştırılmadı.

ORUÇ TUTAN ÖĞRENCİYE BAŞARI BELGESİ

Halk TV Ana Haber'de Ece Üner'in "Oruç tutmayan öğrenci ile tutan öğrenciye farklı muamele edilecek" eleştirisi yaptığı Kadıköy MEB'in Ramazan listesinde iki madde dikkat çekti. O maddelerden birinde öğrenciler zorlanmadan oruç tavsiye edilmesi ve çizelge tutulması sonunda da başarı belgesi verilmesi önerildi. Diğer dikkat çeken madde ise ilkokullarda, ortaokullarda tekne orucu uygulaması yapılması.

Başka dine mensup öğrencileri olumsuz etkileyecek şekilde hazırlanan maddelere göre ya çocuklar etkinlik dışında kalacak, ya katılacak ya da çizelgede belirlenecek.

Öğrencilerin Ramazan günlüğü tutması tavsiyesi ile bunları kayıt altına alması bekleniyor. Velilere yönelik maddelerde; 'yakın arkadaşlara iftar' ile 'sınıf ve veli iftarları' gibi etkinliklerin yaratabileceği çocuklar arasındaki olası ayrışmaların sonuçlarını ortadan kaldırmaya yönelik bir tavsiye ise yer almıyor.

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ İÇİN TAVSİYELER SADECE ÖĞRENCİ İLE SINIRLI DEĞİL

Ramazan Etkinlik Listesi öğrencilerle de sınırlı kalmazken okul yönetimi tarafından yapılması beklenen etkinlikler arasında ise Ramazan panosu yarışması, manilerle davul çalınarak koridor ve sınıflarda dolaşılması, okul giriş televizyonlarına Ramazan'la ilgili video veya müzik yansıtılması, okul adına imsakiye bastırılması gibi maddi kısmı açıklanmayan ilginç maddeler yer aldı.

Velilerin yer alması beklenen etkinliklerde ise; öğrenci ve velilerle hatim okunması, Kur'an-ı Kerim okunması, sınıf ve veli iftarları düzenlenmesi, evlerde Ramazan köşesi, yakınları arkadaşları iftara davet etmek, iftara katılmak, teravih için camilere yönlendirme, cami ziyaretleri, kutsal emanetlerin gezilmesi ve sadaka vermeye teşvik var.

MEB 23 MADDELİK RAMAZAN LİSTESİ

Ramazan Öncesi ve Ramazanda okullarda yapılabilecek etkinlikler listesi şu şekilde: