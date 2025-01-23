MEB'den üniversiteye hazırlananlara yapay zeka destekli deneme sınavları

MEBİ'de üniversiteye hazırlanan adaylara yönelik kaynaklar ve materyallerle öğrencilerin derslerini pekiştirmelerine, konu tekrarlarını istedikleri zaman yapabilmelerine olanak sağlanıyor. Bu kapsamda MEBİ üzerinden, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanan öğrenciler ile mezunlar için çevrim içi Temel Yeterlilik Testi, Alan Yeterlilik Testleri ve Yabancı Dil Testi deneme sınavları düzenlendi. Yarıyıl tatilinde başlatılan deneme sınavları, 26 Ocak'a kadar devam edecek.

Ayrıca, 27-31 Ocak tarihleri arasında YKS'ye hazırlanan öğrenciler için MEBİ üzerinden AYT konularını kapsayan canlı dersler düzenlenecek. Bunun yanı sıra YKS'ye hazırlanan öğrenciler için dijital olarak MEBİ konu özeti kitapları hazırlandı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere toplam 19 kitaptan oluşan seri ile öğrencilerin konu tekrarlarını daha etkili bir şekilde yapmaları amaçlanıyor. Ayrıca, MEBİ platformuna harici deneme sınavlarını dahil etme imkanı sunan bir özellik de eklendi. "Raporlarım" modülündeki "Deneme Sınavı Raporlarım" bölümünden, platform dışında gerçekleştirilen deneme sınavlarının sonuçları, sisteme entegre edilerek, YKS hazırlık sürecindeki tüm deneme sınavlarının gelişim grafiği izlenebiliyor.

MEBİ Platformu'ndan bugüne kadar 719 bin 479 öğrenci yararlanırken, uygulama, şimdiye kadar toplam 492 bin 932 kez indirildi. Öğrenciler, uygulama üzerinden toplamda 32 milyon 316 bin 752 soru çözdü.