MEB'den yeni karar! Sınırlama getirildi

Millî Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nde önemli değişiklikler içeren yeni düzenlemeleri Resmi Gazete aracılığıyla duyurdu. Yapılan bu değişiklikle, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile okulların açılmasına yeni kriterler getirilerek, sayılarına bir sınırlama konuldu. İlçe bazında özel eğitim gereksinimi olan bireylerin sayısına göre her yılın ocak ayında belirlenecek olan bu kurumların maksimum sayısı, Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi (MEBBİS) üzerinden takip edilecek. Ayrıca, bu yıl açılacak olan özel eğitim kurumlarının sayısı, on iş günü içerisinde Bakanlık tarafından ilan edilecek ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesinde kamuoyu ile paylaşılacak.

13 Eylül 2023 tarihinden itibaren, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile ilgili yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Sağlık ve itfaiye raporu gibi belgeleri alan ve Milli Eğitim Müdürlüklerine başvuran kurumlar, mevzuatta belirtilen koşulları sağlamaları halinde, herhangi bir kısıtlama olmaksızın açılış işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Ayrıca, güvenlik için kameralı sistemlerde ek önlemler alındı.

Özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler için de önemli değişiklikler yapıldı. Özel Eğitim Modülü'nde kayıtlı ücretsiz eğitim alan öğrencilerden bir ay boyunca destek eğitimi alamayanların yerine, uygun şartları taşıyan başka bir öğrenci geçici olarak yerleştirilecek. Eğer ücretsiz eğitim alan bir öğrenci kaydını sildirip aynı kuruma tekrar kaydolursa, yeniden ücretsiz eğitim listesine alınacak.

Özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin ve eğitim personelinin ders katılımlarının izlenmesi amacıyla, kameralı izleme sistemlerinin aralıksız işler halde tutulması için alınması gereken tedbirler, yönetmelik değişikliği ile netleştirildi. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, kameraların doğru şekilde konumlandırıldığını, sorunsuz çalıştığını ve kayıtların tam olduğunu doğrulayan günlük kontrolleri imzalı bir liste ile belgeleyecekler.

Ayrıca, kameraların arızalanması ya da hırsızlık gibi durumlarda kayıtların kaybolmaması için, dış bulut depolama veya internet tabanlı bulut hizmetleri kullanılacak, elektrik kesintilerine karşı ise kesintisiz güç kaynakları veya jeneratörler devreye sokulacak. Bu önlemleri yerine getirmeyen kurumlar, yaşanabilecek herhangi bir teknik sorunu mazeret olarak ileri süremeyecekler.

DERS SAATLERİ GÜNCELLENDİ

Türkiye'de evde eğitim hizmetleri, bedensel engelli öğrencilerin eğitimine yeni bir boyut kazandırdı. Yapılan son düzenlemelerle, sağlık raporlarına göre okul ortamında eğitim alamayacak ya da bu durumun sağlık riski taşıdığı belirlenen öğrencilere, talepleri doğrultusunda evde eğitim imkanı sunulacak. Bu hizmetten yararlanmak isteyen öğrenciler veya velileri, yazılı başvuru yaparak eğitim alabilecekler. Ayrıca, evde eğitim görevlisi öğretmenlerin çalışma saatleri, öğrencinin ikametgahı ile eğitim kurumu arasındaki mesafe göz önünde bulundurularak planlanacak ve bu planlamalar Özel Eğitim Modülü üzerinden ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanacak.