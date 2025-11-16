Milli Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Akademisi Başkanlığı tarafından ülke genelinde düzenlenen "Öğretmen Gözüyle" temalı fotoğraf yarışması sonuçlandı. Dereceye giren öğretmenlere ödüller, 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı’nda verilecek.

"Öğretmen Gözüyle" temalı fotoğraf yarışması, öğretmenlerin sanatsal faaliyetlere katılımını teşvik etmek ve öğretmenin derinliğini, zarafetini, bilgeliğini ve merhametini yansıtan fotoğraflarla görsel hafıza oluşturmayı amaçladı.

Ülke genelinden öğretmenlerin katıldığı yarışmada, eserlerin ön elemeleri il millî eğitim müdürlüklerince yapıldı ve toplam 843 eser Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderildi.

Seçici kurul değerlendirmesi sonucu İstanbul’dan yarışmaya katılan Elektrik Öğretmeni İrfan Sak birincilik, Erzurum’dan katılan Sınıf Öğretmeni Zeynep Nur Kahveci ikincilik, Bartın’dan katılan İngilizce Öğretmeni Serdar Aydın ise üçüncülük ödülüne layık görüldü. Ankara’dan katılan Matematik Öğretmeni Fatma Arzu Akkaya, Özel Eğitim Öğretmeni Osman Uluç ve Bolu’dan Fizik Öğretmeni Kemal Tümen mansiyon ödülü aldı.

Yarışmada dereceye giren öğretmenlere ödüller, 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı kapsamında Ankara’da verilecek. Ayrıca, dereceye giren, mansiyon alan ve seçici kurul tarafından sergilenmeye değer görülen 50 eser, 22-27 Kasım 2025 tarihleri arasında Ankara Kızılay Metro Sanat Galerisi’nde sergilenecek.