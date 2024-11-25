Atanamayan öğretmenler kütüphanelere uzman olarak görevlendirilecek! MEB'in yeni yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, kitap sayısı 10 bini aşan okul kütüphanelerine uzman görevli atanacak.

Bu kararla, kütüphanecinin atanamadığı durumlarda Türk Dili ve Edebiyatı veya Türkçe alanlarından öncelikli olarak öğretmenler arasından atama yapılabilecek. Bu durumların da sağlanamaması durumunda, kütüphanecilik kursu almış bir öğretmen ilgili kütüphanelerde yetkilendirilebilecek.

Bu koşullar da sağlanamazsa, öğretmenler kurulu kendi içinden kütüphaneden sorumlu öğretmen seçecek. Kütüphane sorumlusuna bir de yardımcı memur görevlendirilmesi öngörülürken öğretmen ve memurlara hizmet içi eğitim verilecek.

Kütüphane sorumlusu ve yardımcısına farklı bir görev ise verilemeyecek.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmenin atama sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sonuçlara e-Devlet üzerinden erişilebileceğini duyurdu.

20 bin öğretmen atamasının sonuçlarının açıklandığını duyuran Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Sonuçları öğrenmek isteyen öğretmenlerimiz, e-Devlet üzerinden erişim sağlayabilirler" ifadelerini kullandı.

MEB'İN AÇIKLAMASININ TAMAMI

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün-yaygın eğitim kurumlarında oluşturulan okul kütüphanelerinin kuruluş, işleyiş ve personeli ile ilgili iş ve işlemlere ait esasları kapsayan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği, Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından MEB'in resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;