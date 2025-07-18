MEB'ten 10 Kasım için tatil kararı!

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Takvime göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül Pazartesi başlayacak. Öğrenciler için ise birinci dönem 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

ARA TATİL 10 KASIM'A DENK GETİRİLDİ

Ancak takvimde dikkat çeken ayrıntı, birinci dönem ara tatilinin 10 Kasım'da, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde başlayacak olması oldu.

Son günlerde Liselere Geçiş Sistemi'nde yaşanan skandal gelişme ve açıklamalar ile gündeme gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil kararı ile de tepkilerin hedefi oldu.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, kararın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı’na sert tepki gösterdi.

"TATİL İLAN ETMEK NE DEMEK?"

Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı takvimini açıkladı! Birinci dönem ara tatili 10 KASIM günü başlatılıyor. Kurtarıcımız ve kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümünde, anma törenlerinin yapılacağı gün ‘tatil’ başlatılıyor. Okullarda anma etkinlikleri yapılacağı gün tatil ilan etmek ne demek? Yazıklar olsun!”