MEB'ten engelli öğretmen atamalarına ilişkin açıklama

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), ngelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre engelli öğretmen atamasını, 62 farklı öğretmenlik alanında yaptı.

Adayların 24 Şubat-10 Mart tarihleri arasında atamaya esas belgeleri ile birinci aşamada başvuruları alınmıştı. Ön başvurusu onaylananlar, ikinci aşamada 16-28 Nisan arasında tercih başvurularını yaptı.

Bin 381 adayın tercihleri de dikkate alınarak EKPSS puanı üstünlüğüne göre ataması yapıldı.

Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül itibarıyla görevlerine başlayacak.