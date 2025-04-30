MEB'ten engelli öğretmen atamalarına ilişkin açıklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MEB'ten engelli öğretmen atamalarına ilişkin açıklama

MEB, "Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu" doğrultusunda bin 381 engelli öğretmenin atamasını yaptı.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), ngelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre engelli öğretmen atamasını, 62 farklı öğretmenlik alanında yaptı.

Adayların 24 Şubat-10 Mart tarihleri arasında atamaya esas belgeleri ile birinci aşamada başvuruları alınmıştı. Ön başvurusu onaylananlar, ikinci aşamada 16-28 Nisan arasında tercih başvurularını yaptı.

Bin 381 adayın tercihleri de dikkate alınarak EKPSS puanı üstünlüğüne göre ataması yapıldı.

Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül itibarıyla görevlerine başlayacak.

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