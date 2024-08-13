MEB'ten flaş karar! Açık öğretime geçiş şartları değişti

Millî Eğitim Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle, örgün eğitimden açık öğretime geçiş süreci daha esnek hale getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, belirli durumlar meydana geldiğinde, öğrenciler ve velileri için altı aylık bir süre zarfında Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi'ne geçiş yapma imkanı tanındı.

Özellikle anne veya babasını kaybeden, koruma altına alınan, koruyucu aile yanında bulunan, evlat edinme sürecinde olan, eğitim veya bakım tedbiri uygulanan, özel gereksinimleri olan ve evde veya hastanede eğitim gören öğrenciler için geçerli olacak.

Ayrıca, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün hafızlık modüllerine kayıtlı olanlar ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an kurslarında eğitim alanlar da dahil olmak üzere, herhangi bir örgün ortaöğretim kurumuna yerleşmemiş öğrenciler için de bu haklardan yararlanma fırsatı sunuldu. Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanı tarafından yürütülecek ve yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.