Meçhul Asker Anıtı’nın aleviyle sigara yaktı Fransa ayağa kalktı

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau’nun açıklamasına göre, olay 4 Ağustos akşamı Champs-Élysées Caddesi’nin tepe noktasındaki Arc de Triomphe altında bulunan Meçhul Asker Anıtı’nda gerçekleşti. İçişleri Bakanı bugün yaptığı açıklamada “Anıtın aleviyle sigarasını yakarak mezar ve anıta saygısızlık eden kişi Paris’te gözaltına alındı. Suçunu itiraf etti” ifadelerini kullandı.

Olayın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Videoda, adamın anıtın önünde eğilip alevle sigarasını yakması ve ardından çevredeki turistlerin bakışları arasında uzaklaşması yer alıyor. Fransız makamları bu görüntüleri “ahlaksızlık” ve “utanç verici” olarak niteledi.

FRANSA GENELİNDE TEPKİ

Fransız gazetesi Le Figaro, videonun Letonyalı bir turist tarafından çekildiğini ve TikTok’a yüklendiğini yazdı. Görüntülerin 4 Ağustos akşamı kaydedildiği belirtilirken, videoyu çeken turist adamın ne sarhoş ne de dalgın göründüğünü, bilinçli şekilde hareket ettiğini ifade etti.

Fransa Şehitler ve Gaziler Bakanı Patricia Miralles, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Bu alev bir sigarayı değil, milyonlarca askerimizin fedakârlığını aydınlatıyor. Bu hareket tarihimize, şehitlerimize ve ulusumuza hakarettir.”

Sonsuz alevin yer aldığı anıt, Birinci Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden isimsiz bir Fransız askerin mezarını temsil ediyor. 1921 yılından bu yana her gün yeniden yakılan alev, Fransız askerlerinin anısını yaşatmayı sürdürüyor.

Fransız halkının büyük bir bölümü için kutsal kabul edilen bu sembole yönelik yapılan hareket, sadece bir bireyin değil, bir milletin değerlerine karşı işlenmiş bir saygısızlık olarak yorumlandı. Olayın ardından Fransız yetkililer anıtın korunmasına yönelik güvenlik önlemlerinin gözden geçirileceğini belirtti.