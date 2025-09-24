Mecidiyeköy’de Astoria AVM önünde yangın

İstanbul Mecidiyeköy’de, Astoria Avm’nin önünde bulunan ağaçlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüyerek çevrede paniğe yol açtı.

İş çıkış saatine denk gelen olayda, bölgeden geçen araçlar ve yayalar tehlike altında kaldı. Yangının oluşturduğu yoğun duman nedeniyle görüş mesafesi düşerken, polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak yolu kısmen trafiğe kapattı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, alevleri kontrol altına almak için müdahalelerini sürdürüyor. Yangın nedeniyle özellikle Asya’dan Avrupa’ya geçiş güzergâhında trafik yoğunluğu arttı, Mecidiyeköy çevresinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanacağını belirtti.

