Mecidiyeköy'de korku dolu anlar! Trafikteki araç alev alev yandı

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olay nedeniyle D-100 Karayolu'nun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti geçici olarak trafiğe kapatıldı.

YANGIN MECİDİYEKÖY MEVKİİNDE MEYDANA GELDİ

Olay, saat 22.00 sıralarında D-100 Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde ilerleyen bir otomobilin motor kısmından duman çıktığını fark eden sürücü, aracı sağ şeritte durdurdu. Sürücünün araçtan inmesinin ardından yangın kısa sürede aracın tamamına yayıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından yanan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

YOL YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI, İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın nedeniyle D-100 Karayolu’nun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönü kısa süreli olarak araç trafiğine kapatıldı. Otomobilin kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.