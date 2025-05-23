Mecidiyeköy’de yangın alarmı! Mutfak kül oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul Şişli’de restoranın mutfağında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler cep telefonuna yansıdı.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Mecidiyeköy Raşit Rıza Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir apartmanın giriş katında faaliyet gösteren bir restoranın mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi kafe çalışanları yaptı. Ardından ihbar üzerine yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı. Binada bir süre duman tahliyesi yapıldı. İş yerinde hasar oluştu. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı. Mutfağın alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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