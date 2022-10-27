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Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında sefer saati düzenlemesi

Metro İstanbul, M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey hattında seferlerin 30 Kasım'a kadar, haftanın 7 günü 06.00-22.00 saatleri arasında yapılacağını duyurdu.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 23:27
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Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında sefer saati düzenlemesi

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında sefer saati düzenlemesi
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Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fulya ve Yıldız istasyonlarının entegrasyon çalışmaları nedeniyle Mecidiyeköy-Mahmutbey hattında seferlerin 30 Kasım'a dek haftanın 7 günü 06.00 ila 22.00 saatleri arasında yapılacağı belirtildi.

Bu süre zarfında gece metrosu hizmeti verilemeyeceği kaydedildi. (AA)

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