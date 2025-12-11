TBMM lokantasında staj yapan kız çocuklarının Meclis personeli tarafından tacize uğraması skandalı Türkiye gündemine bomba gibi düştü. D.K., adlı çocuk TBMM'de lokantasında stajyer olarak çalıştığı dönemlerde H.İ.G.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ederek, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne başvurdu.

TUTUKLANDI

D.K.'nın başvurusunun ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli H.İ.G. hakkında soruşturma başlatmış, soruşturma kapsamında H.İ.G. gözaltına alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“04.12.2025 tarihinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaat eden Mağdure D.K. nın TBMM'de stajyer olarak çalıştığı dönemlerde meclis lokantasında çalışan Şüpheli H.İ.G.'in kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada Mağdurenin Çocuk İzlem Merkezinde ifadesi alınmış, şüpheli H.İ.G verilen talimat gereği 10.12.2025 tarihinde yakalanıp gözaltına alınmıştır. Şüpheli bu gün sevk edildiği Ankara 5. sulh ceza hakimliğince çocuğa karşı cinsel taciz suçundan tutuklanmıştır. Soruşturmaya çok yönlü ve titizlikle devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

BİR SKANDAL DAHA

D.K.'nın skandalı emniyete şikayet etmesinin ardından başka bir genç kız da kendi yaşadıklarını paylaştı. Genç kız Meclis’te stajyerken olarak çalıştığı sırada aşçının iki hafta boyunca sözlü ve fiziksel tacizine maruz kaldığını söyledi.

'İÇİNE GİRİP KOKLAMAK İSTİYORUM'

Sözcü'nün haberine göre önce sözlü, fiziksel tacize maruz kaldığını belirten genç kız, aşçının kendisine “Çok güzel kokuyorsun, içine girip koklamak istiyorum”, “Alkol kullanıyor musun, yarın bir şeyler içmeye gidelim mi?” gibi ifadeler kullandığını aktardı. Genç kız yaşadıklarını şöyle sürdürdü:

“İki hafta sonra kurum müdürü olan kadına anlattım. Yanımda iki kız arkadaşım vardı. Müdür, ‘Kimseye söylemeyeceksiniz, anneniz babanız bile bilmeyecek’ dedi.”

'HERKES BİLİYORDU'

Tacize dair somut bir kanıt olmadığını belirten genç kız, bazı çalışanların aşçının kendisine yönelik davranışlarını fark ettiğini, bir çalışanın “Adam ağzının içine girecekti” dediğini anlattı. “Herkes her şeyi bilmesine rağmen sustu” diye konuştu.

Meclis’te yaklaşık bir buçuk ay staj yaptıktan sonra durumu ailesine anlatan genç kız, ailesi ve öğretmenlerinin desteğiyle Meclis’ten ayrılıp başka bir kuruma geçtiğini söyledi.

TBMM'de stajyer kız öğrencilerinin istismara maruz bırakılma skandalına ilişkin TBMM Genel Sekreterliği açıklama yaptı. Açıklamada 1 kişi devlet memurluğundan çıkarıldığı 2 kişinin ise iş akdinin sonlandırıldığı açıklandı.

Açıklamada şunlar denildi:

"Kurumumuzda 2024-2025 eğitim döneminde görev alan bir stajyerin ailesinin şikâyeti üzerine 20.11.2025 tarihinde Genel Sekreterliğimizce başlatılan ve 10.12.2025 tarihinde basın açıklaması ile detayları kamuoyuyla da paylaşılan idari soruşturma tamamlanmıştır.

Yapılan soruşturmada, şikâyete konu olay derinleştirilmiş ve 2 stajyerin daha benzer şikayetleri olduğu görülmüştür. Sosyal ağlar üzerinden mesajları yoluyla stajyerlerle yakınlık kurma girişimlerinde bulunduğu tespit edilen personel haklarında;

Haklarındaki iddiaların sübut bulduğu;

* 4/A statüsünde aşçı olarak çalışan 1 personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125’inci maddesi uyarınca “Memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak” fiili kapsamında “Devlet Memuriyetinden Çıkarma”,

* 4/D sürekli işçi statüsünde 2 aşçı personel hakkında Toplu İş Sözleşmesine göre “cinsel tacizde bulunmak” fiili kapsamında iş akdinin sonlandırılması, cezalarının verilmesi teklifi getirilmiştir.

Yine haklarındaki iddialar bu aşamada doğrudan sübuta ermemekle beraber disiplin hükümlerine aykırı fiilleri tespit edilen;

* 4/D sürekli işçi statüsündeki 1 aşçı personel hakkında “Kurum içinde kamu görevlisinin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak” fiili kapsamında Toplu İş Sözleşmesine göre disiplin cezası verilmesi,

* 4/A statüsünde aşçıbaşı olarak çalışan bir personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125’inci maddesi uyarınca “Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak” fiili kapsamında “disiplin cezası verilmesi, teklifleri getirilmiştir.

Ayrıca konuyla ilgili olarak düzenlenen disiplin raporunun bir örneği Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile de paylaşılmıştır.

Titiz ve kapsamlı şekilde yürütülen soruşturma süreci ile ilgili olarak şeffaflık ilkesi gereğince siyasi parti gruplarımız bilgilendirilmiş ve her türlü bilgi/belge paylaşımına açık olunduğu ifade edilmiştir.

Konunun kamuoyuna yansımasından önce soruşturmayı derhal başlatan, iddiaları ciddiyetle takip eden ve disiplin hukukuna aykırı fiillerin tespiti üzerine gerekli disiplin cezalarını tatbik eden TBMM idari teşkilatı olarak bundan sonrada bu ve benzeri suç iddialarına karşı adli makamlarımızla koordineli şekilde aynı kararlı tavrı sergilemeye devam edeceğin bilinmesini isteriz."