Meclis 52 lüks araç kiralayacak. Mehmet Şimşek’in kararnamesi hiçe sayıldı

TBMM, 57’si lüks 113 araç kiralanması için hale düzenleyecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yayınladığı tasarruf kararnamesine rağmen düzenlenen ihale dikkat çekti.

Meclis 52 lüks araç kiralayacak. Mehmet Şimşek’in kararnamesi hiçe sayıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Tasarruf Tedbirleri Genelgesi, yayımlanmasına karşın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Destek Hizmetleri Başkanlığı’nın 8 Kasım’da, “Sürücüsüz Araç Kiralama” ihalesi düzenleyeceği öğrenildi. İhale kapsamında 57’si lüks binek otomobilden oluşan toplam 113 araç kiralanacağı ifade edildi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, kiralanacak araçların, TBMM’yi ziyarete gelen yabancı ülke meclis başkanları ve beraberindekilerin ulaşım hizmetlerinin üç yıl boyunca yerine getirilmesi için kullanılacağı kaydedildi.

ÖZELLİKLERİ NELER?

İhale kapsamında kiralanacak araçların özellikleri ihale dosyasına eklendi. Dosyada, lüks segmentteki 57 binek aracın önce çıkan özellikleri şöyle sıralandı:

2023 model veya üstü, sıfır kilometre, sedan, siyah renk.

Motor hacmi bin 900 cm3 veya üstü.

Araç uzunluğu 4 bin 900 mm veya üstü.

Dört silindir, dizel, dizel-elektrikli, benzinli, benzin-elektrikli motor, yedi ileri veya üstü otomatik şanzıman.

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