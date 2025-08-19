Meclis açılmadan önce sürpriz hamle! İBB soruşturmasında kritik iddia

Gazeteci Hilal Köylü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili kulislerde dolaşan yeni bir iddiayı gündeme taşıdı. Köylü, “Eylül ortası gibi İBB soruşturmasında İmamoğlu iddianamesi çıkar gibi bir ifadeyi duydum” diyerek, sürecin hızlanabileceğine işaret etti.

Hilal Köylü şöyle konuştu:

AK Parti içinden de MHP içinden de çok sayıda ses yükseliyor. Olmaz böyle bir şey. Artık bu soruşturmanın daha bir an evvel iddianamesinde çıkması artık kapanması gerekiyor. En çok peşinde olduğumuz konu bu İBB soruşturması nasıl kapatılacak? Ne olacak? Ne zaman bitecek? Bahçeli adli tatil sonrasına işaret etmişti. İktidar kaynakları ve özellikle MHP'li kaynaklar yılbaşından önce görürsünüz diyordu. Ben şimdi en son bir tarih verildiğini duydum. Eylül ortası gibi İBB soruşturmasında İmamoğlu iddianamesi çıkar gibi bir ifadeyi duydum. 1 Ekim'de de Meclis açılacak. Biz Meclis’in açılmasıyla beraber İBB soruşturması iddianamesinde göreceğiz. Böyle bir bilgi var. Bu bilginin CHP'ye de ulaştığına dair birtakım bilgiler de geldi kulağımıza. Bahçeli istiyor ama Özgür Özel bu kadar ilişkilerin vıcık vıcık olduğu ortamda böyle bir şey mümkün olamaz demişti.