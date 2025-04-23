Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan '1925' gafı!

TBMM'nin 105. kuruluş yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki devlet erkanı Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sonrası Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği 1920 tarihi için "1925" demesi dikkat çekti.

ANITKABİR’DE TÖREN DÜZENLENDİ

TBMM Başkanı Kurtulmuş Numan Kurtulmuş başkanlığındaki devlet erkanı, TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Celal Adan ve Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı Ali Murat Nas, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ile TBMM idari personeli yer aldı.

“1920” YERİNE “1925” DEDİ

Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakılmasının ardından Kurtulmuş Anıtkabir özel defterini imzalamadan önce bir konuşma gerçekleştirdi. Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği 1920 tarihi için "1925" ifadesini kullanması gündem oldu. Kurtulmuş, 29 Ekim'deki törende de '23 Nisan' gafında bulunmuştu.