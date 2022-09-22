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Meclis Başkanı Şentop'tan Batı Trakya ziyareti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Batı Trakya temasları kapsamında İskeçe ve Gümülcine kentlerinde ziyaretlerde bulundu.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 20:47
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Meclis Başkanı Şentop'tan Batı Trakya ziyareti

Meclis Başkanı Şentop'tan Batı Trakya ziyareti
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Şentop, bir grup milletvekili ile çıktığı Balkan ülkeleri ziyaretleri programına Batı Trakya'yı da dahil etti.

TBMM Başkanı Şentop, programına Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif'i makamında ziyaretiyle başladı.

Daha sonra Gümülcine Türk Gençler Birliğini (GTGB) ziyaret eden Şentop başkanlığındaki heyeti, birlik başkanı Sedat Hasan karşıladı.

Şentop ve beraberindeki heyet, burada bir süre birlik üyeleriyle görüştü.

Yeni seçilen müftüye hayırlı olsun ziyareti

Gümülcine'deki programını tamamlayan heyet daha sonra İskeçe'ye hareket etti.

Şentop ve beraberindekiler, temmuzda 57 yaşında kanser hastalığı nedeniyle vefat eden merhum İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'nin kabrine ziyarette bulundu. Burada dua edildi.

Mustafa Şentop, burada yaptığı konuşmada, Batı Trakya'da soydaşlarla hasbihal etmenin, onlara selam vermenin, vefat edenlerin kabrini ziyaret etmenin çok kıymetli olduğunu söyledi.

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