Meclis HSK'da görev yapacak 5 yeni üyeyi seçti

Meclis Genel Kurulunda, Hakimler ve Savcılar Kurulunda (HSK) boşalan 5 üyelik için seçimler yapıldı.

Genel Kurulda, HSK'de boşalan 5 üyelik için seçim yapıldı. HSK üyeliği seçiminin gizli yapılan birinci tur oylamasına 344 milletvekili katıldı, 2 boş, 20 geçersiz oy çıktı.

Milletvekillerinin kabinlere girerek oy kullanmaları ile Tasnif Komisyonunun oy pusulası sayımı işlemleri yaklaşık 1 saat sürdü.

Yargıtay üyeleri arasından HSK'ya seçilen isimler; Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel ve Seyfi Han oldu. Danıştay üyeleri arasından ise Cengiz Aydemir seçildi. Öğretim üyeleri ve avukatlar listesi arasından ise Alişan Tiryaki en çok oyu alan isim oldu.