Meclis kapısı önünde "Beyaz Toros" paniği

TBMM'de yapılacak olan "Terörsüz Türkiye" komisyon toplantısı öncesi dikkat çeken bir olay yaşandı.

Meclis'in Çankaya kapısı yakınında Renault marka, beyaz renkli Toros modeli araç, bilinmeyen bir nedenle yakıldı.

Olayla ilgili aracın sürücüsü olduğu tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA: ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "19.08.2025 günü ilimiz Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde gerçekleşen araç yangınının, Mersin ilinde ikamet eden, psikolojik rahatsızlıkları bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen M.E.F. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şahıs gözaltına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.