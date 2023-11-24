Meclis kürsüsünde yoksulluğun artmasıyla övündü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesinin ele alındığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında, Türkiye'nin yoksulluk verileri dikkat çekti. AKP Milletvekili Ayşe Keşir, sosyal yardım verilerine ilişkin "Olumsuz anlam yüklemenin yanlış" olduğunu ifade etti ve artan sosyal yardım kalemlerini refah artışıyla ilişkilendirdi.

SOSYAL YARDIMLAR KALEMLERİ 50'Yİ AŞTI

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Keşir, Anayasa'nın "Sosyal Devlet" ilkesinin AKP döneminde somut bir yapıya kavuştuğunu vurgulayarak, "Bugün itibarıyla sosyal yardım kalemleri 50'yi aşmış durumda" dedi. Keşir, sosyal yardım kalemlerindeki artışın Türkiye'deki yoksullukla ilişkilendirilmesinin hatalı olduğunu savundu.

SOSYAL YARDIM REFAH PAYIYMIŞ

Keşir'in sözleri, komisyonda önemli bir tartışma yarattı. Sosyal yardım alan kişi sayısının 4,4 milyon haneye ve 17 milyondan fazla vatandaşa ulaştığı gerçeği yoksulluğun boyutunu gözler önüne serse de Keşir, "Artan refahtan toplumun genelinde pay alması politikasıdır. Özellikle bunu belirtmek isterim" şeklinde konuştu.

DÖRT DAKİKADA BİR SOSYAL YARDIM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise sosyal yardımlarla ilgili olarak şunları söyledi: "Bugün 50'den fazla sosyal yardım programıyla farklı alanlarda vatandaşlarımıza daha çok ulaşıyoruz. Dört dakikada bir sosyal yardım sağlıyoruz. Önceki dönemde dışarıda bıraktığımız ihtiyaç sahiplerine de farklı yardım kalemlerinden destek oluyoruz."