Türkiye siyasetinde yeni süreç ve CHP'li belediyelere düzenlenen operasyonların yankıları sürerken bu kez bir skandal haberi de TBMM'den geldi. Meclis Lokantası'nda staj yapan bir kız öğrencinin tacize uğradığını şikayet etmesinin ardından 4 kişi tutuklandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaşanan skandala "TBMM'ye emanet edilen genç kızımıza ihanetle karşılık verildi ancak kimsenin gündemi değil" sözleriyle tepki gösterdi. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş'ı istifaya davet etti.

'DESTEK VERDİLER AMA ARAMADILAR'

Sözcü'de yer alan habere göre, tacize uğrayan kız öğrencinin babas İdris Bey ise kendilerine muhalefet mileltvekillerinin destek verdiğini ancak hiç bir siyasinin aramadığını belirterek şunları söyledi:

"Ben evladımın bu şikayetini anladığımda derhal gereğinin yapılmasını talep ettim. Evladımın oradan uzaklaştırılmasını sağladım. Kızım psikolojik tedavi görecek. Genel Sekreterlik kızım için seferber oldu. Genel Sekreter Hüseyin Kürşat Bıyık'a teşekkür ediyorum. Görüyoruz, mecliste barikatlar yıkıldı. Muhalif vekiller de orada tepki gösterdi sağ olsunlar ama bizi hiçbir siyasetçi aramadı. Keşke arasalardı. 2018 yılında da belki de aynı kişiler benzer işler yaptılar ama kimse ciddiye almamış. Benim çağrımı dikkate aldılar ve çalışma başlatıldı."

NE OLMUŞTU?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında stajyer olarak çalışan mesleki ve teknik lise öğrencisi D.K.'nın Meclis personeli tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı ortaya çıktı. Skandal, 16 yaşındaki öğrencinin kendisine gönderilen mesajı yetkililere göstermesiyle açığa çıkarken, öğrencilerden birinin babasının konuyu savcılığa taşıdığı öğrenilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; polisteki işlemlerinin ardından Ankara 7'nci Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden R.Ç. hakkında adli kontrol, H.İ.G., D.U., R.S. ve İ.B. hakkında ise 'cinsel taciz' suçundan tutuklama kararı verildi.