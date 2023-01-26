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Vekiller şimdi yandı. Meclis lokantasındaki fiyatlara zam geldi

Milletvekillerinin neredeyse bedavaya yemek yediği Meclis lokantasında fiyatlar zamlandı. Çorba temmuzdaki zamla 5 liraya çıkmıştı, şimdi 6 lira oldu. Bu fiyatları gören vatandaşların yorumu "her ilçeyi bir meclis lokantası açsınlar" oldu

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 09:27
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Meclis lokantasındaki fiyatlara zam geldi. Vekiller şimdi yandı

Vekiller şimdi yandı. Meclis lokantasındaki fiyatlara zam geldi
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki vekiller artık meclis lokantasına giderken, Türkiye’deki mevcut enflasyona göre uygun olan TBMM lokantasında zam geldi. 2018’de 1 TL olarak uygulanan kuver ücreti 2022’de 2 TL olmuştu. Kuver ücreti bu hafta itibarıyla 3 TL oldu.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Masaya getirilen örtüyle birlikte bıçak, çatal, kaşık, şamdan ve tuzluk gibi şeylerin servise konulmasından dolayı alınan ücret olan kuver böylece yüzde 50 oranda zam görmüş oldu. Restoran ve kafe menülerinde ise masaya gelen ekmek, sos ve buna benzer ürünler için ödenen ücret olarak sınıflandırılan kuver uzun yıllardır Meclis lokantasında 2 TL olarak uygulanıyordu. Öte yandan çorbaya da son 6 ayda iki defa, toplamda yüzde 50 zam geldi.

HERŞEYE ZAM GELDİ

Yeni fiyatlarla birlikte Cheese Burger 45 liraya, Bademli salata 16 liraya kutu kola 9 liraya, Çorba 6 liraya, pizzada zamla birlikte 32 liraya çıktı.Bu fiyatları gören vatandaşların yorumu, 'her ilçeye bir meclis lokantası açsınlar'oldu

TEMMUZDA DA ZAMLANMIŞTI

TBMM restoranlarında yemeklere geçen temmuzda yüzde 50’ye varan oranlarda zam gelmişti. Son zamla birlikte dana kavurmanın porsiyon fiyatı 22 TL’ye yükseldi. Restoranın en pahalı yemekleri arasında yer alan kuzu kavurmanın fiyatı, temmuzdaki zamla birlikte 18 TL’den 25 TL’ye yükselmişti. Ciğer, şiş ızgara ve kuzu şiş de 25 TL olurken tavuk yemeğinin porsiyon fiyatı 4 TL artarak 15 TL’ye, pide ise 15 TL’ye çıkmıştı. 4 TL olan çorbaların fiyatı ise 1 TL yani yüzde 25 artarak 5 TL’ye yükselmişti. Ocak ayı itibarıyla 1 TL daha zamlanan çorbanın fiyatı 6 TL oldu. 6 ayda gelen zam toplamda yüzde 50’ye ulaştı.Et yemekleri de zamlandı. Piyasadaki lokantalardaki fiyatların yarısı bile olsa enflasyondan nasibini aldı

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Dadaş
26.01.2023 09:52
Vatandaş olarak isteyen gidip bu fiyata yiyebilsin.Onlar vekilken yiyebiliyorsa biz asillerde yiyebiliriz kanaatindeyim  
 
Ali
26.01.2023 09:51
Akkoyunlar bu haberi 3-4 kez okuyun  
 
misafir.
26.01.2023 09:47
eyvah eyvah böylece m.vekilleri de geçinemezler artık  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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