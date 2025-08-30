Meclis lokantasını vekil yakınları cümbür cemaat işgal etti! "Yiyin efendiler, yiyin, aksırıncaya, tıksırıncaya kadar yiyin! "

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) sosyal tesisleri, uygun fiyatlı yemekleriyle sık sık gündeme gelirken, bu kez farklı bir krizle adından söz ettiriyor. Sadece mevcut milletvekilleri değil, geçmiş dönemlerde görev yapmış vekiller ve yakınlarının da kullandığı TBMM yerleşkesindeki lokanta ve kafelerde, vekil yakınlarının getirdiği misafir sayısındaki artış, ciddi bir soruna dönüştü. Nefes’te yer alan habere göre; tesislerde gün yapanların hatta yemekleri paket yapıp götürenlerin olduğu iddia edildi. Bu olay ise usta şair Teyfik Fikret'in "Yiyin efendiler, yiyin, bu doyumsuz sofra sizin, doyuncaya, aksırıncaya, tıksırıncaya kadar yiyin!" dizelerini hatırlattı.

VEKİL YAKINLARINDAN “CÜMBÜR CEMAAT” KULLANIM

Meclis’in sosyal tesisleri, milletvekilleri ve yakınlarına uygun fiyatlarla hizmet sunuyor. Nefes’te yer alan haberde; bazı vekil yakınları, bu ayrıcalığı suistimal ederek tesisleri adeta özel lokanta gibi kullanmaya başladı. Dışarıdaki pahalı restoranlara gitmek yerine, aileleri ve arkadaş gruplarıyla birlikte 15-20 kişilik kalabalık gruplar halinde tesislere gelenler olduğu belirtiliyor. Hatta bazılarının “gün” düzenleyecek kadar ileri gittiği iddia ediliyor.

PAKET YEMEKLER VE ÇALIŞANLARIN İSYANI

Kriz sadece kalabalık gruplarla sınırlı değil. İddialara göre, vekil yakınları tesislerde yedikleri yemeklerle yetinmeyip ızgara, börek ve tatlı gibi yiyeceklerden paket yaptırarak evlerine götürüyor. Bu durum, tesis çalışanlarını çileden çıkarsa da “milletvekili yakını” statüsü nedeniyle kimse ses çıkaramıyor. Çalışanlar, bu suistimaller karşısında adeta “kaşının üstünde gözün var” diyemiyor.

MECLİS YÖNETİMİNDEN ÇÖZÜM ARAYIŞI

TBMM yönetimi, sosyal tesislerin amacının dışına çıktığını düşünerek duruma müdahale etmeye hazırlanıyor. Yetkililer, tesislerin suistimal edilmesini önlemek için kontenjan sınırlaması getirilmesi gibi çözümler üzerinde çalışıyor.