Meclis önünde ‘Beyaz Toros’ yakmıştı… Nedeni ortaya çıktı

TBMM'de yapılacak olan "Terörsüz Türkiye" komisyon toplantısı öncesi dikkat çeken bir olay yaşandı. Meclis'in Çankaya kapısı yakınında Renault marka, beyaz renkli Toros modeli araç, bilinmeyen bir nedenle yakıldı.

Olayla ilgili aracın sürücüsü olduğu tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama ile Meclis önündeki olayın nedeni ortaya çıktı. 16 ayrı suç kaydı olan şahsın söz konusu eylemi ÖTV tepkisiyle yaktığı belirtildi.

Bugün saat 08.55’te M.E.F. (57) adlı şahıs, TBMM önünde bir araç yakma eyleminde bulunmuştur.



Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Yapılan incelemede şahsın Mersin’de ikamet ettiği, hurdacılık yaptığı, üzerine kayıtlı 12 hurda aracın olduğu ve ‘Hurda Araç Teşviki’yle ÖTV indirimi beklediği, indirim çıkmadığı gerekçesiyle de aracı yaktığı belirlenmiştir.

Şahsın, aralarında “Hırsızlık”, “Motorlu Taşıt Hırsızlığı”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Tehdit” ve “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” gibi 16 farklı suçtan kaydının olduğu tespit edilmiştir.

Psikiyatri tedavisi gördüğü belirlenen söz konusu şahsın, 11 Mayıs 2018 tarihinde de “10 yıl cezaevinde yattım” diyerek Mersin Adliyesi önünde araç yaktığı belirlenmiştir.

Konu ile ilgili geniş kapsamlı tahkikat devam etmektedir."