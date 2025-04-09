Meclis savaş alanına döndü! Boykot ve eylem sözleri fitili ateşledi

Kütahya Belediye Meclisi’nde bugün adeta yer yerinden oynadı. AKP’li Meclis Üyesi Ali Göktekin’in, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’yi kentteki boykot eylemlerine ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek verdiği iddiasıyla suçlaması, meclis salonunu kaosa sürükledi. Gündem dışı konuşmasıyla fitili ateşleyen Göktekin, CHP’li üyelerin sert tepkisiyle karşılaştı.

“KONUŞAMAZSIN!”

Dumlupınar Gazetesinin aktardığı bilgilere göre CHP’li üyeler, Göktekin’in suçlamalarına karşı seslerini yükselterek, “Burası siyaset yeri değil, hizmet yeri!” diyerek protestolarını sürdürdü. Masalara vurarak ve ayağa kalkarak tepkilerini gösteren üyeler, Göktekin’in konuşmasına izin vermemekte kararlıydı. Salonda bir anda karşılıklı bağrışmalar başlarken, meclis düzeni tamamen altüst oldu. CHP’liler, Göktekin’in ithamlarını “kasıtlı provokasyon” olarak nitelendirerek, oturumun amacından saptığını savundu.

“GÜVENLİKLE ALIN!”

Tartışmaların ortasında sessizliğini bozan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Meclis Başkanına dönerek, “Dışarıya güvenlikle aldırırsınız!” diyerek sert bir çıkış yaptı. Kahveci, Göktekin’e yönelik, “Belediyede siyaset yapılmaz, halk hizmet bekliyor. Rozetimizi seçimde çıkardık, mecliste değil.” ifadelerini kullandı. Bu çıkış salondaki gerginliği daha da tırmandırırken, Kahveci’nin tavrı CHP’li üyeler tarafından alkışlarla desteklendi.

SALON SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ, OTURUMA ARA VERİLDİ

Tansiyonun bir türlü düşmemesi üzerine meclis salonu tam anlamıyla kaosa teslim oldu. Üyeler ayağa fırladı, sesler birbirine karıştı ve güvenlik görevlileri devreye girerek olası bir fiziksel müdahalenin önüne geçmeye çalıştı. Bağırışmalar ve karşılıklı suçlamalar arasında meclis çalışamaz hale geldi. Yaşanan bu çalkantılı anların ardından oturuma ara verilmek zorunda kalındı. Ara sırasında taraflar sakinleşmeye çalışsa da, gerginliğin etkileri uzun süre hissedildi.