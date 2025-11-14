Ortaköy'de yedikleri yemekten zehirlendiği iddia edilen ailenin çocukları 6 yaşındaki Kadir Muhammet ve 3 yaşındaki Masal B. dün verdikleri yaşam mücadelesini kaybetmişti. Bugün anne Çiğdem B.'nin de hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.



OTOPSİ TAMAMLANDI



Cenazeler, Adli Tıp Kurumu İstanbul Morg İhtisas Dairesine ulaştı. Alınan bilgiye göre, dün iki kardeşe yönelik başlatılan otopsi işlemi tamamlandı.



Otopsi sonucunda çocuklarda harici muayenelerinde ölüme neden olacak travmatik bulgu, midede kızarıklık ve mide duvarında yer yer kanama dışında belirgin bulgu izlenmediği öğrenildi. Öte yandan, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürerken hayatını kaybeden anne Çiğdem Böcek'in cenazesi için yapılan otopsi sonucundaki harici muayenesinde ölüme neden olacak travmatik bulgu ve mide duvarında ülsere alanlar ve yaygın kanama dışında belirgin bulgu izlenmediği belirlendi.



BAKAN TUNÇ: BU YERLERDE GÖREVLİ VE SORUMLU 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTIR

Bakan Tunç soruşturmaya ilişkin son bilgileri de sosyal medya hesabı üzerinden aktarmıştı. Tunç olaya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti;



‘’İstanbul’da bir otelde konaklayan 4 kişilik ailenin rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmasının ardından 2 çocuk ve annenin vefat ettiği, babanın tedavisinin halen sürdüğü olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.



Soruşturma kapsamında;

Ailenin yemek yediği öğrenilen yerlerden gerekli numuneler toplanmış,



Bu yerlerde görevli ve sorumlu 4 kişi gözaltına alınmıştır.



Olay yeri inceleme ekiplerince elde edilen bulgular Adli Tıp Kurumuna gönderilmiş olup, vefat eden 2 çocuk ve annenin kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumunca incelemeler devam etmektedir.

Üzücü olayda vefat eden 2 evladımız ve annelerine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Tedavisi süren babaya acil şifalar diliyorum.

İYİ PARTİDEN İSTİFA EDEREK AK PARTİ’YE GEÇMİŞ



Medyaradar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre : Gözaltına alınan kokoreç dükkanın sahibi Ercan Erdoğan’ın AK Parti Beşiktaş İlçe Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi. Mali İşlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Erdoğan’ın 2024 yılında yapılan 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Partiden Kağıthane Belediye Meclis Üyesi adayı olduğu ancak seçilemeyince AK Parti’ye geçtiği öğrenildi. AK Parti Beşiktaş Başkanı M. Yıldırım Turan olayla ilgili olarak MEDYARADAR’ a konuşan Turan şu ifadeleri kullandı;

“Ercan Erdoğan bizde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Olaydan haberimiz var. Acı olaydan haberimiz var. Henüz çok sıcak. Bizde bilgi alamadık. Kendisi şu anda gözaltında. Yarın savcılığa çıkacağı söylendi. Öte yanda anne ve oğlunun ölümleriyle ilgili yapılan otopaide ölüm sebepleriyle ilgili bir kanaate varılamadı"



GÖZALTINA ALINANLAR SABIKALI ÇIKTI



Turizmci O.H.A. ile otel çalışanı M.A. ve otel işletmecisi U.B.D’nin “tanık” olarak ifadeleri alındı.



Seyyar midye satıcısı Y.D’nin “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 11, G.M.T. isimli iş yerinin sahibi E.E’nin “görevi yaptırmamak için direnme” ve “kasten yaralama” suçlarından 2, lokum satışı yapan F.T’nin de “taksirle yaralama” suçundan bir kaydının olduğu belirlendi. Şüphelilerin olaya ilişkin “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.



Beşiktaş Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından mağdur ailenin yemek yedikleri yerlerden alınan gıda numunelerinin incelenmek üzere laboratuvara gönderildiği belirtildi. Konuyla ilgili tespit edilen diğer kişilerin de tanık olarak bilgilerinin alındığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?



Fatih’te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve istifra şikayetleri üzerine 12 Kasım’da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Polis ekiplerinin çalışmasında ailenin 9 Kasım’da Almanya’dan İstanbul’a gelerek Fatih’teki otelde konakladığı, 11 Kasım’da Ortaköy’de bulunan seyyar satıcıdan midye ve bir restoranda da yemek yediği belirlenmişti. Aynı gün başlayan istifra ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım’da hastaneye gittikleri, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndükleri anlaşılmıştı. Otelde anne Çiğdem Böcek’in kızının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tüm aile bireyleri hastaneye kaldırılmıştı. Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılmıştı.