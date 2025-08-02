Meclis üyesinden sert öz eleştiri: “Halk haklı çıktı, büyük hata yapmışız”

Ordu / Ali Yazan

Cumhur İttifakı’ndan Ordu'nun Kabadüz İlçe Belediye Meclis Üyesi seçilen Serdar Şimşek, ilçedeki yönetim ve hizmet eksikliklerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Meclis üyesi Şimşek, seçim sürecinde halkın mevcut belediye başkanına yönelik eleştirilerinde haklı çıktığını vurguladı ve halktan özür diledi.

"KABADÜZ HALKI HAKLIYDI"

“İktidar partisi olarak başarılı olacağımıza inanmıştım, ancak halkın ‘Bu başkan icraat yapmaz’ söylemi maalesef doğru çıktı” diyen Şimşek, yol, su ve doğalgaz gibi temel altyapı hizmetlerinin yerine getirilmemesini sert sözlerle eleştirdi.

“TURNALIK VE ÇAMBAŞI SORUNLARI HÂLÂ ÇÖZÜLMEDİ”

Çambaşı yolu projesi ile Turnalık Mahallesi'nin imar sorunlarının hâlâ çözülmediğini belirten Şimşek, belediye yönetiminin her soruya kaçamak yanıtlar verdiğini dile getirdi. “Kabadüz halkı böyle yönetilmeyi hak etmiyor” diyerek tepkisini dile getirdi.

“SADECE BEN RAHATSIZIM”

Belediye meclisindeki 9 üyeden sadece kendisinin bu durumdan rahatsızlık duyduğunu söyleyen Şimşek, vatandaşlardan gelen şikayetlerin dikkate alınmadığını savundu. “İmkânların kısıtlı olması bahane olamaz. Gerekirse şartlar zorlanmalı” dedi.

“ALTYAPI ÇÖKTÜ, ELEKTRİK VE SU SORUNU DEVAM EDİYOR”

Ağustos ayına gelinmesine rağmen asfalt ve stabilize yollarda bakım yapılmadığını, içme suyunun hâlâ bulanık olduğunu ve elektrik kesintilerinin devam ettiğini kaydeden Şimşek, bu durumun iktidar partisine yakışmadığını ifade etti.

“DÖRT DÖNEM SEÇMEKLE BÜYÜK HATA YAPTIK”

Açıklamasında şahsi bir beklentisinin olmadığını özellikle vurgulayan Şimşek, “Kabadüz halkından özür diliyorum ama gerçekler ortada. Dört dönem aynı kişiyi seçmekle büyük bir hata yaptık. Yalana ziyadesiyle doyduk” diyerek sözlerini noktaladı.

Serdar Şimşek’in bu açıklamaları, ilçede ve yerel siyaset çevrelerinde büyük yankı uyandırdı.