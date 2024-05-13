Meclis'e sokulan HÜDA PAR'ın Gençlik Kolları Başkanı 'Atatürk’ü sevmiyoruz' dedi

AKP listelerinden aday gösterilerek Meclis’e giren HÜDA PAR’ın Gençlik Kolları Başkanı Hamdullah Er’den skandal bir açıklama geldi.

Kızılcık Şerbeti dizisindeki Atatürk portresi sahnesi sosyal medyada gündem olmuştu. Dizide, Atatürk portresi bir çalışan tarafından "aksesuar" olarak nitelendirildi.

Dizideki kadın oyuncu ise “O hep burada olacak, alışsanız iyi olur..." yanıtını vermiş ve gündemi sallamıştı.

HÜDA PAR’DAN SKANDAL AÇIKLAMA

Hizbullah terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddia edilen ve AKP’nin Meclis’e soktuğu HÜDA PAR’ın Gençlik Kolları Başkanı Hamdullah Er dizi sahnesini paylaşarak tepki çeken bir açıklama yaptı.

Atatürk’ü sevmediklerini belirten Er “1 dakika 10 saniyede Türkiye tarihini özetlemişler. Dindar profili temsil eden karakterin ağız dolusu diyemediğini biz söyleyelim: Evet, sevmiyoruz. Sevmek zorunda mıyız? Siz de buna alışsanız iyi olur. Despotizminizden ve faşizanlığınızdan bıktık.” İfadelerini kullandı.

Sosyal medyada tepkiler ardı ardına geldi.

KIZILCIK ŞERBETİ’NDEKİ O SAHNE

Show TV’de ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti dizisinde Atatürk sahnesi olay oldu.

Yeni işe başladığı ofisini düzenleyen Kıvılcım karakterinin Atatürk portresi koyması bir şirket çalışanı tarafından "aksesuar" olarak nitelendirildi.

Kıvılcım karakteri ise dizide "Aksesuar değil o. Siz adını söylemekten imtina mı ediyorsunuz anlayamadım ama bu bir Atatürk portresi. Ben buraya geçici geldim bir süre sonra çalışıp gideceğim ama o hep burada kalacak. Alışsanız iyi olur" yanıtını verdi.

Olay sosyal medyayı salladı.