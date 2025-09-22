Meclis’i İmralı’ya göndermek Türkiye’yi uçuruma sürükler!

Kassandra TV’de gündeme dair değerlendirmeler yapan Onur Aydın, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın, “Meclis Başkanı Kurtulmuş Öcalan'ın beyanlarını almak üzere Komisyon içerisinden 3-4 kişiyi seçmesi bir zaaf oluşturmayacaktır" Sözlerini hatırlatarak şunları söyledi:

Meclis Çözüm Komisyonu’ndan belirlenecek 5 milletvekilinin İmralı'da Apo ile görüşmeye gideceği açıklandı. Bu görüşme ile ilgili hazırlıklara başlandı. MHP terörist başı bebek katili Abdullah Öcalan'ı meşru görüyor artık. Ama Türk subayı, Orkun Özeller’i vatana, devlete tehdit olarak görüyorlar. Akıl alır bir şey değil bu... Orkun Özeller’i açıktan tehdit ettiler yetmedi, tutukladılar. Ama APO'nun ayağına adam gönderip derdini dinlemek istiyorlarmış. Ben gerçekten nereye savrulduklarını anlamıyorum bunların.

MECLİS TERÖRİSTİN AYAĞINA GİDER Mİ?

Türkiye'nin, Türk milletinin Meclis’i terör örgütü liderinin kapısına gönderiliyor ve bu normal karşılanıyor. Öyle mi?

Yani bu koşullarda devlet, milleti için değil de bir terör örgütü lideri üzerinden siyaset inşa etmeye çalışıyor. Milletvekilleri, evlatlarımızın katillerinden siyasi reçete almaya hazırlanıyorlar.

Kardeşim teröristten alınan reçete millete ancak zehir olabilir.

Bir de bu noktada şunu sormak istiyorum.

Selahattin Demirtaş'ın niye adı anılmıyor?

SELAHATTİN DEMİRTAŞ NİYE UNUTULDU?

DEM partililer hiç Selahattin Demirtaş'tan bahsetmiyor. Selahattin Demirtaş'ı tamamen terk ettiler. Çünkü APO, karşısında başka bir irade, başka bir güç istemiyor. Aslında Selahattin Demirtaş'ı o istemiyor. Onun yüzünden Selahattin Demirtaş'ı hapiste. Biliyor musunuz, böyle bir ruh hastasıyla karşı karşıyayız. Böyle bir megaloman, manyakla, psikopatla karşı karşıyayız ve hala bu psikopat ruh hastasından birileri medet umuyor ve kendilerine milliyetçi diyorlar.

Hatırlayın ilk çözüm sürecinde de benzer sahnelere tanık olmadık mı biz?

İmralı'ya heyetler gitti geldi. Gazeteler barış geliyor, barış gidiyor, demokrasi geliyor falan manşetler attılar. Sonuç ne oldu?

6-8 Ekim olaylarıyla sokaklar kana bulandı. Hendeklerde yüzlerce şehitler verdik. Yüzlerce insanımız hayatını kaybetti. Tarihin tekerrür etmesini bekliyorlar ve biz bunun olacağını görüyoruz. Bu ülkenin asıl çözüm ihtiyacı İmralı'da değil, Ankara'da. Meclis’in yolu İmralı'ya düşerse milletin yolu uçuruma çıkar.

Çözüm terör örgütü liderinin sözlerinde değildir. Milletin birliğinde, hukukun üstünlüğünde ve devletin tavizsiz kararlılığında yatar.