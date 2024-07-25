Meclis’i karıştıran küfür: “O…çocukları”

Geçtiğimiz yıl Meclis Genel Kurulu'nda Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın konuşmasının ardından, birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın mikrofon kapalı zannederek kullandığı "P…ler" ifadesi kameralara yansımış ve sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Partisinin grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli ise, Sakık'ı kastederek, "TBMM'de haince konuşma yapan tescilli bir bölücüye hak ettiği cevabı yüreklice veren Meclis Başkanvekilimiz ve İstanbul Milletvekilimiz sayın Celal Adan'ın isabetli sözleri bizim sözümüzdür" sözleriyle Adan'a sahip çıkmıştı.

Hafızalarda yer eden "Küfür" tartışmasının ardından TBMM'de benzer bir tartışma daha yaşandı. Bu defa ağzından küfür dökülen kişi ise DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık oldu. Kürsüde konuşma yapan Sakık, DEM Partili Mersin Milletvekili Ali Bozan'a yumruk atılmasına değinerek parlamentoda çifte standart olduğunu ifade etti.

“P…VENKLER”

Sakık, "Burada daha önce şu başkanımızın oturduğu yerde bize ve grubumuza aynı kullandığı cümle şuydu; 'P....ler' dedi ama tutanaklara geçmedi. Çünkü bu memurlara bu talimatlar verilmiş ve tutanaklara geçmeyen bir 'P....ler' kelimesi.

“O… ÇOCUKLARI”

Meclis Başkanı Bekir Bozdağ'ın Sakık'ı uyarması ve bu sözleri tekrar etmemesi gerektiğini söylemesi üzerine ise Sakık, "Sonra sizin grubunuzdan bir kadın arkadaş, çıkıp grubumuza ‘o.....çocukları' dedi” ifadelerini kullandı. Sakık'ın o sözlerinin ardından TBMM Genel Kurulu'nda tansiyon yeniden yükseldi. Bağrışmaların yaşandığı salonda Bozdağ, oturuma 15 dakika ara verdi.