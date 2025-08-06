Meclis'i yasa boğan cinayet! Bu kez adres Ankara: Saliha, 37 bıçak darbesiyle katledildi

Ankara’da vahşice işlenen bir kadın cinayeti tüyleri ürpertti. TBMM'de görevli kadın personel Saliha Akkaş, boşanma aşamasındaki eşi tarafından canice katledildi. 37 yerinde eşini bıçaklayan Saldırgan koca daha sonra kendisini tavana iple asarak intihar etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

TBMM'de görevli kadın personel Saliha Akka'ın cinayeti sonrası peş peşe Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) baş sağlığı mesajı yayınladılar.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP Şanlıurfa Milletvekili Av.Mahmut Tanal, Akkaş'ın vefatının ardından sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayımladı.

BURHANETTİN BULUT, MESAJINDA ŞUNLARI KAYDETTİ:

"TBMM’de çalışma arkadaşımız Saliha Akkaş, boşanmak istediği eşi tarafından defalarca bıçaklanarak katledildi. Bir kadın daha devletin koruyamadığı hayatlar listesine eklendi. Her gün kadınlar öldürülüyor; iktidar korumuyor, önlem almıyor, sadece izliyor. "İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede çıkmak, kadınların yaşam güvencesini ellerinden almaktır" diye defalarca uyardık. Dinletemedik. Bugün bunun acısını bir kez daha yaşıyoruz. Saliha’ya Allah’tan rahmet; ailesine ve çalışma arkadaşlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."

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"'Aileyi koruyoruz" diyerek kadınların yaşam hakkını görmezden gelenler bu cinayetlerin sorumluluğundan kaçamaz"

Ali Mahir Başarır da TBMM personeli Akkaş’ın önceki gece, boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanarak ağır yaralandığını belirttiği mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Bu bir aile içi tartışma ya da münferit bir olay değil. Bu, açıkça bir erkek şiddeti. Bu sorunu görmezden gelen her siyaset bu suçun ortağıdır. Biz bu suça ortak olmayacağız. İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede çıkanlar, "aileyi koruyoruz" diyerek kadınların yaşam hakkını görmezden gelenler, bu cinayetlerin sorumluluğundan kaçamaz. Kaçamayacaklar. Buna izin vermeyeceğiz. Saliha Akkaş’a Allah’tan rahmet ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."

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"SALİHA İÇİN SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Asu Kaya ise mesajında şunları kaydetti:

"Saliha Akkaş yaşam mücadelesini kaybetti. Saatlerce direndi... Vücuduna aldığı 40’tan fazla bıçak darbesine rağmen hayata tutunmaya çalıştı. Ama olmadı. Saliha’yı kaybettik. Öncelikle Saliha'ya Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve tüm TBMM çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Bir kadın daha boşanmak istediği erkek tarafından vahşice katledildi. Üstelik bu cinayet, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görev yapan bir kamu çalışanına karşı işlendi.

Şimdi soruyorum: Buna da mı sessiz kalacaksınız? TBMM çatısı altında görev yapan bir kadının katledilmesini de mi görmezden gelecekseniz? Saliha için sessiz kalmayacağız. Bu ülkede bir kadının daha adı, bir cinayet dosyasına yazılmasın diye susmayacağız. Saliha'nın anısı mücadelemizde yaşayacak. Ve biz, bu karanlık düzeni mutlaka değiştireceğiz."