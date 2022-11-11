Meclisin elektriklerini kestiler

SALİH SAĞIROĞLU / YENİÇAĞ

BASKİ’nin genel kurulunda su fiyatında yüzde 50 oranında indirim talep eden CHP ve İYİ Parti grupları önerge verdi. Ancak Millet İttifakı’nın su fiyatında indirim önergesi dikkate alınmadı. Bu arada BASKİ genel kurulunda AKP’li üyelerle CHP ve İYİ Partili üyeler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Meclis salonunun elektriklerinin kesildiği, canlı yayının kapatıldığı ve salonda arbede yaşandığı belirtiliyor.

CHP İl Başkanı Serkan Sarı, “önergemizi bırakın okumayı, meclisin ışıklarını kapattılar, meclisi terk ettiler, halkın meclisini sahipsiz bıraktılar” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

İYİ PARTİ MECLİS ÜYESİ DAVUT ÇENGEL: “BALIKESİR BU YÖNETİMİ HAK ETMİYOR”

CHP ve İYİ Parti grubu, BASKİ genel kurulunda yaşanan olayların ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi hizmet binası ana kapısında ortak basın açıklaması yaptı. İlçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin hazır bulunduğu basın açıklamasında İYİ Partili Meclis Üyesi Davut Çengel, Balıkesir’in, Türkiye’nin en pahalı suyunu kullandığını ileri sürdü. Çengel, “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi enflasyon oranında her ay suya zam yapıyor, bir yıllık eskalasyon oranı yüzde 84, bu oranda zam yapılıyor. Yılda yaptıkları yüzde 60 zamma ilave olarak enflasyon oranında zam yapıyor.

Bu yeterli gelmiyor, mayıs ayında yüzde 60 zam yapıldı. Birinci bölgede 1 ton su 18 TL’dir. Balıkesir Türkiye’nin en pahalı suyunu tüketiyor. Balıkesir olarak su fakiri bir il değiliz. Su kaynakları Türkiye’nin en büyük su kaynakları. Bunu hak etmiyoruz. Bu zamlar sonucu Balıkesir Türkiye’nin en pahalı suyunu kullanmaya mecbur bırakıldı. BASKİ’nin uyguladığı tarifede BASKİ’nin yüzde 50 indirime gidilmesini öneriyoruz. Önergemizi sunduk ne yazık ki kabul görmedi, gündeme alınmadı, okunmadı.

Önergenin kamuoyu tarafından bilinmesini istiyoruz. Ne yazık ki algı operasyonlarıyla sanki kendileri suya indirim talebinde bulunmuşlar, biz bunu baltalamak için meclisi tek etmişiz algısı yaratıyorlar. Bu yalan. CHP ve İYİ Parti grupları olarak böyle bir yönetimi Balıkesir’in hak etmediğini düşünüyoruz. Yetkiyi kullananlar sorumluluğunu da bilmelidir. Bunu bilmeyen insanların Balıkesir’i yönetmeye hakları yok. Koltuğu terk ederek kaçarak yönetemezsiniz. Balıkesir’in şamarı ağır olur.”

ALİ KEMAL DEVECİLER: “BUNLAR İNDİRİM DEĞİL BİNDİRİM YAPAR”

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ise, Büyükşehir yönetiminin vatandaştan yana bir tavır içinde olmadığını belirtti. Deveciler. “Önergemizi okumadılar bile. Neden korkuyorlar, çünkü İYİ Parti’nin de CHP’nin de önergeleri vatandaştan yana. Her kademede yüzde 50 indirim olmalı. Bunun duyulmasına tahammül edemiyorlar, canlı yayını kesiyorlar. Bunlar indirim yapmaz., bindirim yaparlar” dedi. Başkan Deveciler, “bugün AKP gurubunun ne kadar samimiyetsiz olduğunu gördünüz. 10 Kasım’da Atamızı andık, onlar partilerinin yüzyıl beyannamesini okudular. Bunu kabul etmediğimiz için salonu terk ettik. BASKİ toplantısını yapmaya çalıştılar, çoğunluk olmadığı için yapamadılar. Cumhuriyete yaptıkları bu hareketin üstünü örtmek için CHP ve İYİ Parti grubu Havran’daki BASKİ kongresine gelmediler, biz szuyu ucuzlatacaktık, bunlar suya indirim istemiyorlar algısı yaratmaya çalışıyorlar. Kimin geldiği, kimin indirim isteyip istemediği belli. Daha önce verdiğimiz önergeyi, miecliste hiç muhatap yokken cevaplıyor. Birol Şahin kimdir, sen kimsin kardeşim, sen bir hiçsin, dama taşı gibi oynanan birisin. Yazıklar olsun, yönetemiyorlar. Asıl indirimi biz istiyoruz, onlar bindirim istiyor. Bunu suistimal eden onlar. Biz suya indirim için geldik bugün buraya, canları istediği zaman kararlarda komisyona bile havale etmeden, meclise ara verip komisyon kararı aldıran arkadaşlar bunlar” şeklinde konuştu.

İYİ PARTİ SUSURLUK MECLİS ÜYESİ ÖMER ÖZTÜRK: “HALKI SOYUYORLAR!”

İYİ Partili Susurluk Meclis Üyesi Ömer Öztürk ise 2020 yılındaki listede en pahalı su tüketen iller içinde Balıkesir’in 10. sırada yer aldığını, 2022’de ise Balıkesir’in ilk sıraya yerleştiğini öne sürdü. Öztürk, “2020 yılı yılının listesi elimde. Türkiye’nin en pahalı su kullanan iller listesi, 10. sırada Balıkesir var. 2022 yılında Türkiye’nin en pahalı suyunu Balıkesir kullanıyor. 18 liradan.. Halkı soyuyorlar. Buna dur demek için toplandık. oldu bittiye getirip önergemizi okumadılar, kaçtılar’ şeklinde konuştu.

CHP İL BAŞKANI SERKAN SARI: “HALKI KAZIKLIYORLAR!”

ORTAK basın açıklamasında konuşan CHP İl Başkanı Serkan Sarı ise, 10 Kasım Atatürk’ün ölüm yıldönümünde AKP Meclis Sözcüsü’nün 10 Kasım mesajında Meclis’i provoke ettiğini ileri sürdü. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı tiyatro yapmakla suçlayan Sarı şöyle konuştu:

“Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın ve onun meclis üyelerinin tiyatrosuna şahit olduk. Bizler CHP ve İYİ Parti olarak başkanlarımız ve meclis üyelerimizle, halka attıkları kazığa son vermek için önergemizi sunduk. Atatürk’ü anma gününde bu ruhu anlayamayan anlayış, cumhuriyetin değerlerine saygısı olmayan zihniyet meclisi provoke etti, ortalığı karıştırdı. Bugün verdiğimiz tepkiyi, suya indirim olarak nitelendirdiler. Önergemizi bırakın okumayı, meclisin ışıklarını kapattılar, meclisi terk ettiler, meclisi sahipsiz bıraktılar. Bugün BBB Başkanı halkın iradesine saygı göstermedi, meclise dahi gelmedi.

Hakkınızı savunan CHP ve İYİ Parti kadrolarının taleplerini dahi dinlemeye tahammül edemeyen, üzerimize yürüyen, bize hakaret eden bir zihniyet bu kenti yönetiyor. Bu yönetimi hak etmiyoruz. Öncelikle AKP sözcüsü ve tüm kadrolardan özür bekliyoruz. Cumhuriyete saygılarını gösterip dün yaptıkları hatadan dolayı özür dileyecekler. Zam kazıklarını saklamaya çalışıyorlar. Türkiye’nin en pahalı suyunu ödetiyorlar. Elektrik kesilip canlı yayın kapatılarak meclis üyeleri dışarıya atılarak buna engel olamayacaklar.”