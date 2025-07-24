Meclis'in en sevilen 10 milletvekili belli oldu

Temmuz ayında yapılan anket sonuçlarında seçmenler açıklamalarını takip ettikleri ve destekledikleri milletvekillerini sıraladı. Muhalefet seçmenlerinin ise en sevdiği 10 milletvekilinin ise sadece 2 partiden olması dikkat çekti.

TEMMUZ AYI SONUÇLARI AÇIKLANDI

ORC Araştırma’nın Temmuz ayı anket çalışmasında, TBMM'nin muhalefet partilerine oy veren 17-29 yaş grubu seçmenlere göre en sevilen ilk 10 milletvekili listesi de yer aldı.

Ankete göre sıralama şöyle:

Ali Mahir Başarır yüzde 22.1 CHP

Mahmut Tanal yüzde 20.5 CHP

Rıdvan Uz yüzde 18.2 İYİ PARTİ

Cemal Enginyurt yüzde17.5 CHP

Turhan Çömez yüzde 16.6 İYİ PARTİ

Veli Ağbaba CHP yüzde 15.0 CHP

Salih Uzun yüzde 13.7 CHP

Tekin Bingöl yüzde 12.0 CHP

Turan Yaldır yüzde11.3 İYİ PARTİ