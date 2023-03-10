AKP'den Meclis'in feshedileceği iddialarına flaş açıklama

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim takvimini açıklamasıyla Meclis'i de feshedeceği yönündeki iddialara ilişkin, "Meclisimiz çalışmalarına devam edecektir" dedi.
MECLİS FESHEDİLMEYECEK
AKP'li Turan, seçim takviminin belirlenmesiyle Meclis'in feshedileceği yönündeki iddialara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, seçim takviminin açıklanması ile TBMM'nin feshedileceğine ilişkin iddiaların doğru olmadığını belirtti.
Meclisin çalışmalarına devam edeceğinin altını çizen Turan, "Yapılan işlem anayasanın 116. maddesi gereği cumhurbaşkanının yetkilerinden olan 'seçimlerin yenilenmesi kararı' verilmesidir" ifadelerini kullandı.
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