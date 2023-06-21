Meclis'in ilk gerginliği yaşandı: İYİ Partili Çömez ile AKP’li Karayel arasında 'yurtdışı' tartışması

Meclis'te 28'inci dönemin ilk gerginliği AKP’li İsmail Emrah Karayel ile İYİ Partili Turhan Çömez arasında yaşandı. Karayel'in, "Ülkesinden kaçıp yurtdışında dolaşıp şimdi milletvekili olduğu için buraya çıkanlar var" ifadelerine sinirlenen Çömez ayağa kalkarak tepki gösterdi. Yaşanan gerginlik üzerine birleşime ara verildi.

Meclis'in ilk gerginliği yaşandı: İYİ Partili Çömez ile AKP’li Karayel arasında 'yurtdışı' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda AKP İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel ve İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez arasında tartışma yaşandı.

ANKA Haber Ajansı'nın haberine göre, Turhan Çömez’in İYİ Parti grubu adına CHP’nin grup önerisi üzerine yaptığı konuşmanın ardından kürsüye gelen AKP’li İsmail Emrah Karayel, "Kürsüye çıkıp yurt dışına çıkanlardan bahsettiniz. Bu kürsüde yurt dışında dolaşıp buraya gelen ve bu kürsüye çıkanları da gördük. Bu Meclis’te ülkesinden kaçıp yurt dışında dolaşıp şimdi milletvekili olduğu için buraya çıkanlar var" dedi.

Çömez, ayağa kalkarak Karayel’e tepki gösterirken karşılıklı sözlü atışma yaşandı. Çömez’in "Utanın utanın, zalimsiniz" diye yerinden laf atması üzerine Karayel, "Otur yerine otur, demokrasi bu değil. Çıkıp kaçarken düşünecektin. Şimdi nasıl geldin buraya? Çıktın buraya artistlik yapıyorsun. Oraya çıkıp millete parmak sallamak kolay, sende dönüp dolaşıp bu memlekete geldin" dedi.

Gerginliğin devam etmesi üzerine Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ birleşime 10 dakika ara verdi.

"AK PARTİ'DEN AYRILDIKTAN BİR BUÇUK AY SONRA EVİM BASILDI"

Aranın ardından Karayel’e yanıt veren Çömez ise şunları söyledi:

"22’nci dönemde bu çatı altında bu parlamento da son derece samimi son derece iyi niyetli, yurtsever bir tavırla görev yaptım. Beğenen vardır, beğenmeyen vardır. Dönemin sonunda kamuoyuna açık bir mektup yazarak o dönemde beraber olduğum siyasi yapıdan ayrıldığımı ve siyaseti o dönem için noktaladığımı kamuoyuyla paylaştım. Bir süre sonra da Haziran 2008, kendimi yetiştirmek, geliştirmek ve dil öğrenmek üzere yurt dışına gittim. Atatürk Havalimanı’ndan VIP bölümünden uçağın kokpitinde uçarak İngiltere’ye gittim. Ve beni en az 50 kişi uğurlamaya geldi. Tam bir buçuk ay sonra 60’a yakın polis tarafından evim basıldı. Ailem, eşim, çocuklarım ağır bir zulme maruz kaldı, çok ama çok travmatik ve zor bir süreç geçirdik.

"FETÖ KUMPASINA MARUZ KALMIŞ BİRİ OLARAK BUGÜN SAYGIN ŞEKİLDE PARLAMENTODA HİZMET EDECEĞİM"

Dilini bilmediğim, kültürünü bilmediğim yabancı bir ülkede yeniden ayağa kalkmak için kolları sıvadım. O dönemde çok ağır bir baskı altındaydım, ekonomik imkanım yoktu. Evimi satamadım, arabamı satamadım ve Londra sokaklarında sokak süpürmek zorunda kaldım, tren gişelerinde bilet sattım. Londra olimpiyatlarında bilet sattım ve yeri geldi Thames Nehri’nin kenarında yatmak zorunda kaldım. O ülkede yeniden dil öğrendim, ayağa kalktım. Birleşik Krallık tarihinde hiç örneği yaşanmamış bir şekilde bütün sınavları geçtim. Bir üniversite hastanesinde genel cerrahi uzmanı olarak göreve başladım. Milletin oylarıyla, milletin takdiriyle bugün aynı parlamentonun çatısı altındayız. Birbirimizi sevmek zorunda değiliz ama bu parlamentonun saygınlığına halel getirecek şekilde üslup takınmak hiçbirimize yakışmaz. O dönemde FETÖ kumpaslarına maruz kalmış, FETÖ’nün savcılarının inanılmaz eziyetlerine ve zulmüne maruz kalmış biri olarak bugün saygın bir şekilde bu parlamentoda hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu gerçeği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kayıtlarına geçirmek ve daha fazlada polemik yapmamak üzere sözlerimi noktalıyorum."

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