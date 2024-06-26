Meclis’in tatile girme tarihi değişti

AKP’nin "Meclis'in çalışma takvimine" ilişkin grup önerisi kabul edildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, AKP’nin verdiği önerge ile 1 Temmuz'da tatile girmeyecek ve çalışmalarını sürdürecek.
Meclis’in 26 Haziran'da Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifinin görüşmeleri tamamlana kadar,
3 Temmuz'da da Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri tamamlanana kadar çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.
31 Temmuz'a kadar Genel Kurul, salı, çarşamba ve perşembe günü birleşimlerinde denetim konularının görüşmeyerek gündemin, "Kanun Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işleri görüşecek.
AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ise konuyla ilgili açıklama yaptı.
Yenişehirlioğlu "TBMM'nin İç Tüzük'ün 5'inci maddesine göre 1 Temmuz 2024'te tatil girmesi gerekiyordu fakat tatile girmeyerek çalışmalarımızı devam ettireceğiz.
Amacımız, Meclis'in çalışması, vatandaşın lehine olan kanunların çıkması" ifadelerini kullandı.