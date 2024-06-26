Meclis’in tatile girme tarihi değişti

Meclis’in tatile girme tarihi değişti
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1 Temmuz’da tatile girmeyeceği ve yeni tatil tarihi açıklandı.

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Meclis’in tatile girme tarihi değişti 1

AKP’nin "Meclis'in çalışma takvimine" ilişkin grup önerisi kabul edildi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi, AKP’nin verdiği önerge ile 1 Temmuz'da tatile girmeyecek ve çalışmalarını sürdürecek.

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Meclis’in tatile girme tarihi değişti 3

Meclis’in 26 Haziran'da Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifinin görüşmeleri tamamlana kadar,

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Meclis’in tatile girme tarihi değişti 4

3 Temmuz'da da Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri tamamlanana kadar çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

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Meclis’in tatile girme tarihi değişti 5

31 Temmuz'a kadar Genel Kurul, salı, çarşamba ve perşembe günü birleşimlerinde denetim konularının görüşmeyerek gündemin, "Kanun Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işleri görüşecek.

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AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ise konuyla ilgili açıklama yaptı.

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Meclis’in tatile girme tarihi değişti 7

Yenişehirlioğlu "TBMM'nin İç Tüzük'ün 5'inci maddesine göre 1 Temmuz 2024'te tatil girmesi gerekiyordu fakat tatile girmeyerek çalışmalarımızı devam ettireceğiz.

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Meclis’in tatile girme tarihi değişti 8

Amacımız, Meclis'in çalışması, vatandaşın lehine olan kanunların çıkması" ifadelerini kullandı.

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Meclis’in tatile girme tarihi değişti 13
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