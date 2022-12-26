Meclis İYİ Partili vekilin tebrik kartını ‘siyasi içerikli’ diyerek basmadı

Meclis Başkanlığı’nın verdiği tartışmalı kararlara yenisi eklendi. İYİ Parti Kocaeli Lütfü Türkkan’ın Meclis’te bastırmak istediği yeni yıl tebrik kartı ‘siyasi içerikli’ olduğu gerekçesiyle basılmadı. Halk TV yazarı İsmail Saymaz bugünkü köşe yazsında TBMM Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkan Yardımcısı Hüdai Şencan’ın konuyla ilgili İYİ Partili Türkkan’ı aradığını söyledi. Şencan konuşmada Türkkan’a mesajın ilk cümlesi yumuşatılırsa kartın basılabileceğini söyledi.

İsmail Saymaz’ın “TBMM, milletvekilinin yeni yıl kartını siyasi içerikli diye basmadı” başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

Bir milletvekilinin yeni yıl tebrik mesajının ‘siyasi’ bulunduğu için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından basılmayacağı aklınıza gelir miydi?

Benim gelmezdi.

İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın yaşadığı siyasi komediyi kendisinden dinlememiş olsam, belki ben de inanmazdım.

Türkkan, adet olduğu üzere yeni yıl mesajı hazırlayarak, 2 bin 200 adet basılması için 20 Aralık’ta TBMM’ye gönderiyor.

Mesaj şu şekilde:

“Ülkemiz için zorlu geçen 2022 yılını geride bırakırken, hukuksuzluk, adaletsizlik, demokrasinin önüne konulan engeller ve ekonomideki olumsuzlukların yarattığı karamsarlık hepimizi çok yordu.

2023 yılı ülkemize bir güneş gibi doğsun.

Adil, demokratik, hukukun üstün olduğu, Türkiye’yi güneşli günlere hep birlikte taşıyacak, nice güzel yıllara birlikte kavuşacağız.

İYİ diyelim, İYİ olsun.

Yeni yılınız kutlu olsun.”

Mesaj bu kadar.

Ne Anayasa’yı ihlal edecek bir çağrı…

Ne suça davet…

Ne de ülkenin bütünlüğüne kasteden bir ifade var.

Altı üstü hükümete dair eleştiriler içeriyor.

Hatta muhalif bir milletvekili için gayet yumuşak bulduğumu ifade edeyim.

Neyse.

‘YUMUŞATIN, BASALIM’

Türkkan, tebrik kartlarını beklerken 22 Aralık’ta TBMM Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkan Yardımcısı Hüdai Şencan’dan telefon geldi.

Şencan, “Yeni yıl mesajının siyasi içerikli olduğunu, diğer milletvekillerine örnek teşkil edeceğini, Başkanlık Divanı’nın aldığı karara göre, metnin ilk cümlesi yumuşatılırsa kartın basılacağını, yoksa basılmayacağını” söyledi.

Türkkan, TBMM Genel Sekreterliği’nden yanıtın yazılı şekilde verilmesini istedi.

Türkkan’ın yazılı başvurusu şöyle:

“Yeni yıl mesajımın sizin tarafınızdan bana, Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkan Yardımcısı Hüdai Şencan tarafından da makamıma telefon açarak, siyasi mesaj içerdiği, bu nedenle basılamayacağı sözlü olarak tebliğ edilmiştir. Bu konuyla ilgili Başkanlık Divanı kararının yazılı olarak tarafıma iletilmesi hususunda gereğini arz ederim.”

Türkkan, ertesi gün TBMM Genel Sekreterliğini yeniden aradı.

Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’na talimat verildiği ifade edildi. Bu daireden verilen yanıtta ise “Üzerinde çalışıyoruz” denildi. Üç gün geçti, hala yanıt yok.

Oldu olacak, tutanakları da temizleyin

Eleştiri içeren kanun tekliflerini ve soru önergelerini “İç tüzüğe aykırı” diyerek geri çeviren TBMM, şimdi de yeni yıl tebrik kartlarına sansür uyguluyor. Muhalif bir milletvekili olan Türkkan’ın yeni yıl tebrik kartı, hükümete eleştiri içerdiği için basılmıyor. Bahane olarak siyasi içerik gösteriliyor.

Allah aşkına…

Milletvekilleri zaten siyasetçi değil mi?

Muhalefetin görevi, iktidarı siyaseten eleştirmek değil mi?

Ne dersiniz?

Acaba muhalif milletvekillerinin TBMM’deki konuşmaları da siyasi olduğu için tutanaklardan temizlenir mi?