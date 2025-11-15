MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’ı Meclis’e davet edip ardından ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla 2’nci açılım süreci başlamıştı.

‘Terörsüz Türkiye’ adı altında başlayan süreçte; terör örgütü PKK’nın fesih kararı, silahların yakılması ve son olarak sınırdan çekilme kararı ile devam etti. TBMM’de ise 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ kurulmuştu.

Sürecin Meclis ayağı devam ederken son günlerde Terörsüz Türkiye kapsamında Meclis’te kurulan komisyonunun İmralı adasına giderek Abdullah Öcalan’la görüşmesi gündemde. Hatta Öcalan’ın bazı milletvekillerine mektup yazarak bizzat adaya davet ettiği iddia edilmişti.

VEKİLDEN 'ÖCALAN' ŞAKASI

Geçtiğimiz hafta Nefes’te yer alan bir haberde bazı milletvekilleri bu durumu kullanarak, komisyon üyesi milletvekillerine şaka yaptığı yazılmıştı. CHP’li vekil Komisyon üyesi bir vekili arayarak, “Abi İmralı listesi çıktı, senin de adın var. Hayırlı olsun” demişti. İlk başta bu durumu şaşkınlıkla karşılan milletvekili bir süre sessiz kalmış, ardından “Beni öldürmek mi istiyorsunuz arkadaş?” yanıtını vermişti. Şakayı yapan milletvekili de kahkaha ile karşılık verdiği aktarılmıştı.

2’NCİ APO ŞAKASI

Bu hafta da vekiller arasındaki şakalara yenisi eklendi. TBMM kulislerinde aynı yönde şakalaşmalar devam ettiği belirtildi. Nefes’te yer alan habere göre; Milletvekilleri birbirlerine “Apo seni çağırmış” diye takılırken bazıları da “Apo beni ne yapsın, senin gibi eski solcular varken” diye karşılık veriyor.