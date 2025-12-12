TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'ün başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri tamamlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın milletvekillerinin sorularını yanıtlamasının ardından AKP Grubu ile CHP Grubu arasında gerginlik çıktı.

"YOLSUZLUKTAN CHP'Yİ TEMİZLEYİN, ÖYLE GELİN, ÖYLE SÖYLEYİN"

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Önce, siz Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi her türlü hırsızlıktan, yolsuzluktan CHP'yi temizleyin, öyle gelin, öyle söyleyin" ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ BUNU MU SÖYLÜYORSUNUZ?"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu ne dedi? 'Asrın hırsızlığını yapan parti AK Parti' dedi. Sen bundan örnek aldın mı? Almadın. Şimdi bunu mu söylüyorsunuz?" Sözlerini kullandı.