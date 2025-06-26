Meclis'te AKP ve CHP'li vekiller arasında yolsuzluk tartışması

TBMM Genel Kurulu, 'İklim Kanunu Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında, 'yolsuzluk' tartışması yaşandı. Genel Kurul'da milletvekillerine verilen 1'er dakikalık dilimde söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, "Esasen İstanbul Büyükşehir'de kurulan ekosisteme baktığımızda bilimsel tanımlamaya uygun bir sistemin olduğunu görmekteyiz. Ekosistemin bilimsel tanımlaması ise 'Organizmaların çevreleriyle etkileşim halinde oluşturdukları karmaşık ve dengeli yapı' olarak tanımlanmıştır. İşbu tanımdan ilhamla İBB Başkanı Ekrem de aynı tanımlamaya uygun olarak çevreleriyle etkileşim halinde, İBB'de oluşturdukları karmaşık ve kendi içinde dengeli bir yapı kurmuştur. Ancak İstanbullu aleyhine oluşturulan bu ekosistem kısa sürede çatlaklar vermiş, savcılık soruşturmasıyla birlikte gerek tanık anlatımları gerek itirafçıların beyanları ve gerekse ekosistemi kuran aktörlerin beyanlarıyla İstanbul'un üzerine adeta bir karabasan gibi" ifadelerini kullandı.

BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

AK Partili Yıldırım'ın sözlerine CHP sıralarından tepkiler gelirken Genel Kurul'da karşılıklı sataşmalar yaşandı. Meclis Başkanvekili Pervin Buldan sataşmaların sürmesi üzerine birleşime 10 dakika ara verdi.

Birleşime verilen aranın ardından Genel Kurul yeniden toplandı. Grup başkanvekillerinin söz aldığı bölümde gündeme ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta söz aldı. Usta, Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'un son 6 yıldır başta ulaşım, mali işler olmak üzere yapısal sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Son dönemlerde ise gerek İBB gerekse iştiraklerinde artan yolsuzluk, rüşvet, usulsüzlük, adam kayırma iddiaları her geçen gün artmaktadır. CHP'yi yine CHP'liler ihbar etmekte ve her gün yeni bir iddia da gündeme gelmektedir. Şimdi soruyorum: Bu kadar iklimi, çevreyi düşünüyorsunuz da neden hizmet vermek yerine paraları heba ediyorsunuz, neden toplu ulaşımla ilgili sorunları çözmüyorsunuz. Neden otobüsler yanıyor, metrobüsler neden kaza yapıyorlar. Yürüyen merdivenler neden çalışmıyor, afet anında İstanbul perişanken neden İBB Başkanı tatil yapıyor, tabii, burada çok mantıklı bir açıklama da yapılmıştı, 'Tatil hakkıydı.' İstanbul trafiği, Ankara trafiği neden tıkanık hale gelmiştir? Para kulelerini kim yayınlamıştır? Kameraları kim bantlamıştır? Bu kadar iddialar ortadayken çevreyle ilgili hiçbir sorumluluklarını yerine getirmeyen CHP'nin bugün İklim Kanunu'yla ilgili söyledikleri de çok manidardır" diye konuştu.

'İNSAN HİÇ OLMAZSA MİLLETİN İRADESİNDEN UTANIR'

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AK Partili Usta'ya cevaben, "Siz 22 yıllık bir iktidarın sonunda Türkiye'yi devasa problemlerle karşı karşıya bırakacaksınız, 30 milyon insan açlık sınırının altında yaşayacak ve sonra elinize tutuşturulan kağıtla CHP'ye iftira siyaseti atacaksınız" dedi.

Ardından AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Başkan araya girerek, "Beyefendi, utanmıyor musunuz? Sizin elinize kim tutuşturdu?" dedi. Günaydın bunun üzerine, "Bak, benim elimde kağıt yok. Al, gel, kağıdı sana vereyim, gel kağıdı sana vereyim. Benim elime kimse kağıt veremez. Bak, burada bomboş bir kağıt var. Bu arkadaşı susturursanız konuşacağım. Şimdi, bizim bu ileri geri konuşan arkadaşa söyleyeyim, elimdeki kağıt Leyla Şahin Usta konuşurken aldığım notlardır. Neresinden düzeltelim, neresinden düzeltmeye başlayalım? İstanbul'a sürekli hakaret, sürekli iftira, 'İstanbul yanıyor, ölüyor.' Ya, İstanbul'u biz 2019'da 800 bin farkla aldık, 2024'te o fark 1 milyona çıktı. Yani insan hiç olmazsa milletin iradesinden utanır, millet nasıl oluyor da bunlara daha fazla oy veriyor diye bakar" değerlendirmesinde bulundu.

'GENEL BAŞKANINIZ EKREM İMAMOĞLU MU, ÖZGÜR ÖZEL Mİ?'

Genel Kurul'da tartışmalar yaşanırken AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, CHP'li Günaydın'ın kendisine sataşmada bulunduğunu ifade ederek söz aldı. Usta, "Sayın Doçent Gökhan Bey, her nöbette kadın olduğumuz için mi bilmiyorum ama sürekli böyle bir aşağılama yöntemiyle, 'Eline tutuşturulan kağıtlar' diyerek kendi hazırladığım, yazdığım notlarımı okumaya hakkım yok mu Sayın Gökhan Bey, siz notersiniz, siz yazarsınız çizerseniz de biz yazıp çizemez miyiz? Ne demektir ya. Bu üslubu kesinlikle kınıyorum ve şundan da eminim: kasten bile isteye bu cümleleri de söylediğine eminim, kasten yapıyor bunu. Elime tutuşturulmuş efendim. Siz, kendiniz, herhalde çok elinize tutuşturulmuş kağıtları okuduğunuz için herkesi kendiniz gibi zannediyorsunuz. Yeter. Özgür Özel neden her hafta gidip Silivri'de rapor veriyor ve talimat alıyor, bunu da kamuoyuna bir açıklayın. Kim Genel Başkanınız? Silivri'deki Ekrem İmamoğlu mu yoksa Özgür Özel mi? Bunların hepsi kamuoyunun çok ciddi denetiminde ve gözetiminde. Bunları bir tek siz biliyorsunuz zannetmeyin" ifadelerini kullandı.

'SİYASETİNİZ, KUMPAS SİYASETEDİR'

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AK Partili Usta'ya cevaben, "Millet, 22 yıllık iktidarınızda neler yaptığınızı gördüğü için her türlü baskıya ve iftiraya rağmen son yerel seçimlerde CHP'yi birinci parti yaptı ve o günden bu yana tüm kumpas siyasetinize rağmen yukarıda tutmaya devam ediyor. 'Bizim kumpasla işimiz olmaz' diyorsunuz ya, size Ergenekon'u hatırlatırım, Balyoz'u hatırlatırım, KCK'yı hatırlatırım, FETÖ'yü hatırlatırım, CHP'ye yapmaya çalıştıklarınızı hatırlatırım. Siyasetiniz kumpas siyasetidir, tarihiniz buradan geliyor, bunu söyleyeyim. Tabii, baştan söylemem gereken bir şey var, burada söyleyeyim: Sayın Leyla Şahin Usta bir kadın Grup Başkanvekilidir. Karşımda ben Adalet ve Kalkınma Partisinin Grup Başkanvekilini görüyorum. Kadın olduğu için ekstra saygı duymak isterim. Yoksa kadın kimliğine yönelik herhangi bir olumsuz tavır içerisinde olmam mümkün değildir. Dolayısıyla, meseleyi buraya çekmek yerine somut olarak, söylediklerimize cevap vermesi, iç üzerinden, rasyonel, pozitif bir anlam yakalaması, iftira atmaktan vazgeçmesi lazım. Silivri'den talimat alıyormuşuz. Silivri'de Ekrem Başkanla yaptığımız konuşmaları sen nereden biliyorsun ki? Sen oraya gelip bizle beraber dinleme mi yapıyorsun" diye konuştu.

Genel Kurul'da son olarak söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Kendisi bana, 'Eline tutuşturulmuş kağıtlar' demeseydi ben böyle bir cümleyi zaten söylemezdim ama Gökhan Bey her nöbetimizde bunu çok net bir tavırla yapıyor. Bu konuda bir özür falan beklemiyorum, hiç önemli de değil, zaten gerek de yok. O kendi üstenci tavrıyla konuşmalarına zaten devam edecektir ama bunun da artık anlaşıldığının ve kamuoyunda tepki gördüğünün farkına varsınlar" dedi.

GENEL KURUL ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

TBMM Genel Kurulu'nda grup önerilerinin görüşmelerinin ardından siyasi parti gruplarının araştırma önergeleri görüşülüyor.