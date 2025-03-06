Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) İYİ Parti Denizli milletvekili Yasin Öztürk'ün DEM Partili Cengiz Çandar'ın konuşması esnasında "Ataların gibi hainsin" demesi üzerine tartışma çıktı.

DEM Partili Çandar, Öztürk'e yanıt vermek için söz hakkı alarak "1. maddenin görüşülmesi sırasında söz aldığım esnada Denizli Milletvekili Yasin Öztürk bana hitaben Ataların gibi hainsin demiş o nedenle yerimden birkaç cümleyle şunu ifade edeyim. Bu çatı altındaki hiçbir milletvekiline hain sıfatıyla hitap edilemez bunu hiç yakıştıramadım onu söyleyeyim. Ve tutanaklara geçsin ikincisi ataların gibi demiş atalarım hakkında bilgisi olmadığı anlaşılıyor. Kendisine isteyen her milletvekiline burada benim atalarımın Osmanlı hanedanına Sultan Mehmet'e Murat'a dayandığını şecere ile tevsik edebilirim. Dolayısıyla ‘ataların gibi hainsin’ dediği anda sadece bana karşı bühtan da bulunmuş olmuyor Osmanlı hanedanının kurucu sultanlarına da böyle bir gönderme yapıyor. Bu çatı altında bu gibi sıfatlar yakışıksız sıfatlardan kaçınılmasını hasreten rica ediyorum." şeklinde konuştu.

"NEDEN İDAM EDİLDİĞİNE BAKABİLİR"

İYİ Partili Öztürk ise Çandar'ın konuşmasına cevap olarak "İstanbul fethi sırasında Çandarlı sülalesinden Halil Paşa'nın neden idam edildiğini kendisi bakabilir daha iyi biliyordur aslında. Ayrıca yapmış olduğu milletvekili yeminini kendisine hatırlatır o milletvekili yeminine sadık kalmayan kim varsa hainlikle elbette ki suçlanır." şeklinde ifadeler kullandı.