Meclis'te bir garip diyalog! Başarır: Derisi kalın, Varank: Ben sizinle hiç temas etmedim

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasına olanak sağlayan yasa teklifinin görüşmeleri başladı. “Süper İzin” olarak da anılan düzenleme, Meclis’te hararetli tartışmalara neden oldu.

ARSLAN’DAN MUHALEFETE ELEŞTİRİ

AKP Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, muhalefetin enerji yatırımlarına yönelik tavrını eleştirerek, “Dünyada enerji krizleri yaşanırken, muhalefetin bu teklife karşı çıkmasını anlamak mümkün değil” dedi. Arslan, AK Parti hükümetleri döneminde dikilen zeytin ağaçlarına dikkat çekerek, “82 bin ağaç kesilmiyor, sadece yerlerinden taşınıyor” ifadelerini kullandı.

BAŞARIR: “BU YASA KAMU YARARINA DEĞİL”

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yasa teklifinin kamu yararını gözetmediğini ve anayasa ile çeliştiğini ifade etti. Başarır, “Bu yasa, bir grup şirketin menfaatine hizmet ediyor. Anayasaya aykırı maddeler içeriyor” dedi. Ayrıca Başarır, AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank’a yönelik eleştirilerinde “derisi kalın” ifadesini kullanarak, Varank’ın çiftçilerin görüşlerini dikkate almadığını ileri sürdü.

VARANK: “DERİMİN KALIN OLDUĞUNU NEREDEN BİLİYORSUNUZ?”

AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank ise yasa teklifinin Türkiye’nin çıkarlarını gözettiğini belirterek, “Yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlandırılması kamu yararınadır” dedi. Başarır’ın kendisine yönelik “derisi kalın” ifadesine yanıt veren Varank, “Ben sizinle hiçbir temasta bulunmadım. Derimin kalın olduğunu nereden biliyorsunuz?” şeklinde konuştu.