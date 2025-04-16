Meclis'te Can Atalay krizi! AKP'den zehir zemberek açıklama

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca tarafından AYM’nin Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında hak ihlali kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda resmen okutuldu. Karar, okutulduktan sonra ise Genel Kurul kapatıldı.

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, konuyla ilgili basın açıklamasında bulundu.

Usta, TBMM Başkanvekili Karaca'nın "görevini kötüye kullandığını, korsan eylem yaptığını ve tarafsızlığını yitirdiğini" iddia ederek sert tepki gösterdi.

“BAŞKANVEKİLLERİNİN TAKDİR YETKİSİ BULUNMAZ”

"Başkanvekilleri, birleşimleri TBMM Başkanı adına vekaleten yönetirler, hangi oturumların yönetileceğine başkan karar verilir” diyen Usta, “Meclis Başkanı tarafından gündeme alınmayan herhangi bir husus Genel Kurul'a sunulamaz. Başkanvekillerinin takdir yetkisi bulunmaz. Sayın Karaca, Başkan adına görev yaptığını biliyor. Başkan'ın onayı olmadan gündeme ekleme yapamayacağını biliyor. İç tüzüğü ihlal etmiştir. Meclis Başkanvekilliği görevini kötüye kullanmış ve korsan bir eylem yapmıştır” ifadelerini kullandı.

“ARA VERMENİZ GEREKİR' DENİLMESİNE RAĞMEN ARA VERMEMİŞTİR”

CHP’nin konuyla ilgili hazırlıklı geldiğini savunan usta, “Divan katip üyemizin kalkmasının ardından, kendisinin uyarılmasına rağmen ara vermemiştir. Yasama uzmanlarının kendisini ikaz etmesine rağmen, 'ara vermeniz gerekir' denilmesine rağmen ara vermemiştir.

“İÇ TÜZÜĞE AYKIRI BİR EYLEM İÇİNE GİRMİŞLERDİR”

Tamamıyla iradesiz, iç tüzüğe aykırı bir eylem içine girmişlerdir, millet iradesine aykırıdır. Biz Önder'e geçmiş olsun dileklerimizi bildirmek için bir aradaydık. Böyle bir günde böyle korsan bir eylemi yapacak kadar aciz duruma düşmelerini milletin takdirine bırakıyoruz” dedi.

Usta, TBMM Başkanvekili Gülizar’ın, artık Meclis Başkanvekili olarak görev yapmasının ve oturum yönetmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

“DEM PARTİ’NİN HABERİ YOK”

Bu konudan diğer siyasi partilerin haberi olmadığını belirten Usta, “DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit ile konuştum, onların da haberi olmadığını, üzüldüklerini, böyle bir günde böyle bir davranışın sergilenmesinden üzgün olduklarını bildirdiler” dedi.

“MECLİS BAŞKANI'NIN KENDİSİNE VERDİĞİ YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMIŞTIR”

“Bilerek ve kasten iç tüzük ihlalidir...” ifadesini kullanan Usta, “Meclis Başkanı'nın kendisine verdiği yetkiyi kötüye kullanmıştır. Taraflı olarak başkanlık yapmaya devam etmiştir. İç tüzüğe aykırıdır; hiçbir oturumda görev almaması, Meclis Başkanvekilliği görevinin sonlandırılmasını talep ediyoruz."